Whatsapp o özelliği tüm kullanıcılar için yayınladı
Whatsapp, bir süredir test ettiği sohbeti sonsuza kadar sessize alma özelliğini tüm kullanıcılar için yayınladı.
Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 3 haftadır test ettiği sohbeti sonsuza kadar sessize alma özelliğini tüm kullanıcılar için yayınladı.
Daha önce kullanıcılar bir Whatsapp grubunu sadece 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl seçenekleri ile sessize alabiliyordu. İOS ve Android platformlarında yayınlanan özellik ile birlikte artık grup sohbetleri sonsuza kadar sessize alınabilecek.
Kullanıcılar, 1 yıl seçeneği yerine 'her zaman' seçeneğiyle karşılaşacak.