Whatsapp o özelliği tüm kullanıcılar için yayınladı

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 3 haftadır test ettiği sohbeti sonsuza kadar sessize alma özelliğini tüm kullanıcılar için yayınladı.

Daha önce kullanıcılar bir Whatsapp grubunu sadece 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl seçenekleri ile sessize alabiliyordu. İOS ve Android platformlarında yayınlanan özellik ile birlikte artık grup sohbetleri sonsuza kadar sessize alınabilecek.

Kullanıcılar, 1 yıl seçeneği yerine 'her zaman' seçeneğiyle karşılaşacak.