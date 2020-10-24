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Teknoloji Whatsapp o özelliği tüm kullanıcılar için yayınladı
Teknoloji

Whatsapp o özelliği tüm kullanıcılar için yayınladı

Whatsapp, bir süredir test ettiği sohbeti sonsuza kadar sessize alma özelliğini tüm kullanıcılar için yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 21:07:00 -
Whatsapp o özelliği tüm kullanıcılar için yayınladı

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 3 haftadır test ettiği sohbeti sonsuza kadar sessize alma özelliğini tüm kullanıcılar için yayınladı.

Daha önce kullanıcılar bir Whatsapp grubunu sadece 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl seçenekleri ile sessize alabiliyordu. İOS ve Android platformlarında yayınlanan özellik ile birlikte artık grup sohbetleri sonsuza kadar sessize alınabilecek.

Kullanıcılar, 1 yıl seçeneği yerine 'her zaman' seçeneğiyle karşılaşacak.

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