Whatsapp konum atma nedir? Whatsapp'tan konum nasıl atılır? Whatsapp konum atma

Popüler ücretsiz mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden konum almak veya atmak; bir yere gitmek, varmak istediğimiz adresi bulmak, birinin bizi kolayca bulabilmesi gibi oldukça önemli işlevlere sahiptir. Peki, Whatsapp'tan konum atma nedir? Whatsapp'tan konum nasıl atılır? İşte Whatsapp kolayca konum atma tarifi...Whatsapp'tan konum atma nedir?

Whatsapp'tan konum atma nedir?

Telefondan konum atma işleminin ne olduğunu kısa özetlemek gerekirse; elinizdeki akıllı cihazın, üzerinde bulunduğunuz adresi uydu aracılığıyla tespit edip, bu adresi bildirmek istediğiniz insanlara yollamanıza imkan sunan bir işlem olarak tanımlayabiliriz. Bu sayede konumunuzu attığınız kişi sizi, elindeki akıllı cihazın navigasyonu sayesinde kolaylıkla bulabilir. Konum üzerinden ulaşım sağlamak genellikle, daha önce gidilmemiş ve bilinmeyen yerlere gidiğinde ya da nerede olduğunuzu bilmediğiniz, fakat yardıma ihtiyacınız olduğu anlarda oldukça işinize yarayacaktır.Bu sayede bilmediğiniz yerlere giderken yanlış yolları kullanmayarak, gereksiz yakıt israfından ve zaman kaybından kurtulmuş olacaksınız. İnsnaların birbirine “konum at” demesi sıklıkla duymanızın sebebi de budur.

Whatsapp'tan konum nasıl atılır?

Öncelikle konumumuzu paylaşmak istediğimiz kişinin ya da grubun sohbet ekranına aşağıdaki gibi geliyoruz. Ardından mesaj yazma alanının sağ tarafında bulunan ataş simgesine dokunuyoruz.

Bu işlemin ardından karşımıza resimdeki gibi bir menü açılmış oluyor. Bu menüden konum yazan simgeye dokunuyoruz.

1- Mevcut konum

2- Şu anki konum

Şu anki konuma dokunursanuz, bulunduğunuz yere ait konumu gönderir. Yaygın olarak kullanılan seçenek budur.

Mevcut konum ise biraz daha farklıdır. Çünkü bu seçenek, siz hareket halinde olsanız dahi, konumunuz da sürekli olarak değişir ve bu bilgi güncel olarak karşınızdaki kişi ile paylaşılır.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra resimdeki gibi ek bir seçenek ortaya çıkar ve kaç saat boyunca bu konumu paylaşmak istediğinizi bu ekrandan seçmenize olanak sunar.