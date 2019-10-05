0553 313 94 23

Whatsapp konum atma nedir? Whatsapp'tan konum nasıl atılır? Whatsapp konum atma

Popüler ücretsiz mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden konum almak veya atmak; bir yere gitmek, varmak istediğimiz adresi bulmak, birinin bizi kolayca bulabilmesi gibi oldukça önemli işlevlere sahiptir. Peki, Whatsapp'tan konum atma nedir? Whatsapp'tan konum nasıl atılır? İşte Whatsapp kolayca konum atma tarifi...

05 Ekim 2019 Cumartesi 15:22
Whatsapp konum atma nedir? Whatsapp'tan konum nasıl atılır? Whatsapp konum atma

Popüler ücretsiz mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden konum almak veya atmak; bir yere gitmek, varmak istediğimiz adresi bulmak, birinin bizi kolayca bulabilmesi gibi oldukça önemli işlevlere sahiptir. Peki, Whatsapp'tan konum atma nedir? Whatsapp'tan konum nasıl atılır? İşte Whatsapp kolayca konum atma tarifi...Whatsapp'tan konum atma nedir?

Whatsapp'tan konum atma nedir?

Telefondan konum atma işleminin ne olduğunu kısa özetlemek gerekirse; elinizdeki akıllı cihazın, üzerinde bulunduğunuz adresi uydu aracılığıyla tespit edip, bu adresi bildirmek istediğiniz insanlara yollamanıza imkan sunan bir işlem olarak tanımlayabiliriz. Bu sayede konumunuzu attığınız kişi sizi, elindeki akıllı cihazın navigasyonu sayesinde kolaylıkla bulabilir. Konum üzerinden ulaşım sağlamak genellikle, daha önce gidilmemiş ve bilinmeyen yerlere gidiğinde ya da nerede olduğunuzu bilmediğiniz, fakat yardıma ihtiyacınız olduğu anlarda oldukça işinize yarayacaktır.Bu sayede bilmediğiniz yerlere giderken yanlış yolları kullanmayarak, gereksiz yakıt israfından ve zaman kaybından kurtulmuş olacaksınız. İnsnaların birbirine “konum at” demesi sıklıkla duymanızın sebebi de budur.

Whatsapp'tan konum nasıl atılır?

Öncelikle konumumuzu paylaşmak istediğimiz kişinin ya da grubun sohbet ekranına aşağıdaki gibi geliyoruz. Ardından mesaj yazma alanının sağ tarafında bulunan ataş simgesine dokunuyoruz.

Bu işlemin ardından karşımıza resimdeki gibi bir menü açılmış oluyor. Bu menüden konum yazan simgeye dokunuyoruz.

1- Mevcut konum
2- Şu anki konum

Şu anki konuma dokunursanuz, bulunduğunuz yere ait konumu gönderir. Yaygın olarak kullanılan seçenek budur.

Mevcut konum ise biraz daha farklıdır. Çünkü bu seçenek, siz hareket halinde olsanız dahi, konumunuz da sürekli olarak değişir ve bu bilgi güncel olarak karşınızdaki kişi ile paylaşılır.

 

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra resimdeki gibi ek bir seçenek ortaya çıkar ve kaç saat boyunca bu konumu paylaşmak istediğinizi bu ekrandan seçmenize olanak sunar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:22
  1. Whatsapp
  2. whatsapp yenilik
  3. Whatsapp konum
  4. Whatsapp konum atma
  5. Whatsapp konum atma nasıl yapılır
  6. Whatsapp konum atma nasıl yapılır?
  7. Whatsapptan konum atma nasıl yapılır?
  8. Whatsapp!tan konum atma nasıl yapılır?
  9. konum
  10. konum atma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig maçlarını şifresiz izlemek mümkün mü? Süper Lig maçları nasıl izlenir?
    1. Süper Lig maçlarını şifresiz izlemek..
    2. Çağlar Çorumlu kimdir? Çağlar Çorumlu..
    3. İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu..
    4. MEB'den intihar eden öğrenciye ilişkin..
    5. Whatsapp konum atma nedir?..
    6. Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye..
    7. Karamollaoğlu ile Davutoğlu..
    8. Pikniğe gidenleri taşıyan traktörün..
    9. 2002 sigorta girişli ne zaman emekli..
    10. Gaziantep'te can pazarı! 5'i çocuk, 10..
    11. Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce..
    12. 'Fırıldak' Ahmet Hakan, Gezi..
    13. "Hafter'e bağlı Ruslar öldürüldü!"
    14. Bakan Hasan Taçoy'dan Rum yönetimine..
    15. 2005 sigorta girişli erkek ne zaman..
    16. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan..
    17. Depremden sonra ev ilanları değişti!..
    18. "Tereddüt etmeyiz" diyen ABD..
    19. Kekemelik nedir? Çocuklarda kekemelik..
    20. Romatizma nasıl anlaşılır? Romatizma..
    21. Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne..
    22. Şenol Güneş: Cumhurbaşkanı için 10..
    23. Yasin Börü'nün şehadetinin ardından 5..
    24. Bursaspor deplasmanda kayıp! 2-1
    25. Bekçi alımı| Milli Eğitim Bakanlığı..
    26. İshal nedir? Bebeklerde ishal neden..
    27. ABD beslemesi teröristlerden..
    28. Kabak yemeği nasıl yapılır? Kabak..
    29. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    30. Emeklilikten sonra tekrar çalışma..
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Osmaniye'de anonslu terör operasyonu!
    Osmaniye'de anonslu terör operasyonu!