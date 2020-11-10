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Aktüel WhatsApp grubundan polisin uygulama yerlerini paylaşanlar hakkında soruşturma
Aktüel

WhatsApp grubundan polisin uygulama yerlerini paylaşanlar hakkında soruşturma

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:14:54 -
WhatsApp grubundan polisin uygulama yerlerini paylaşanlar hakkında soruşturma

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir grubun kurduğu WhatsApp grubunda, polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.

Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, belirledikleri grup üyesi yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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