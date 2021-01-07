Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde olan dünyanı en çok kullanılan ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının kızdıracak bir karara imza atmaya hazırlanıyor. WhatsApp 8 Şubat'tan itibaren yeni gizlilik ilkelerini devreye sokmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, gizlilik ilkeleri arasında, tartışmaya neden olacak, "verilerin Facebook ile paylaşılması" da yer alıyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcıların, WhatsApp'ı kullanmasının mümkün olmayacağı belirtildi. Kullanıcılar, o güne kadar telefonlarına düşecek bir uygulama içi bildirimle, Facebook ile veri paylaşma koşullarını onaylamak durumunda kalacaklar. Onaylama yapmayan kullanıcıların ise uygulamaya erişiminin mümkün olamayabileceği bildirildi.

WhatsApp-Facebook veri paylaşımı nedir?

WhatsApp’in Facebook ile paylaşılmasını istediği kullanıcı veriler şu şekilde:

• Hesap Bilgileri

• Mesajlar

• Bağlantılar

• Durum Bilgisi

• İşlem ve Ödeme Verileri

• Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

• Kullanım ve Kayıt Bilgileri

• Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

• Konum Bilgileri

• Çerezler

• Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

• Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

• WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

• Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

• Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp-Facebook verileri nasıl kullanılır?

• Yan Hizmetler

• Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

• Kurumsal Etkileşimler

• Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

WhatsApp verilerinin Facebook ile paylaşımı nasıl engellenir?

WhatsApp Facebook veri paylaşımı nasıl yapılır? Eğer mevcut bir WhatsApp kullanıcısıysanız, Facebook'un size daha iyi bir reklam ve ürün deneyimi sunabilmesi için gereken WhatsApp hesap bilginizi Facebook'la paylaşmamayı seçebilirsiniz. Güncellenen Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikasını kabul etmek için Onayla'ya dokunmadan önce Okuyun'a dokunun.Ekranın alt kısmında bir seçim opsiyonu göreceksiniz. Eğer Facebook'un size daha iyi bir reklam ve ürün deneyimi sunabilmesi için gereken, WhatsApp hesap bilginizi Facebook'la paylaşmak istemiyorsanız, buradaki seçimi kaldırabilirsiniz.