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Teknoloji WhatsApp, 2021 yılına hızlı girdi! Kullanıcılara sunması beklenen altı yeni özellik ortaya çıktı
Teknoloji

WhatsApp, 2021 yılına hızlı girdi! Kullanıcılara sunması beklenen altı yeni özellik ortaya çıktı

ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook'un çatısı altında bulunan online mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ın 2021 yılında kullanıcılara sunması beklenen altı yeni özellik test ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 19:34:00 -
WhatsApp, 2021 yılına hızlı girdi! Kullanıcılara sunması beklenen altı yeni özellik ortaya çıktı

Facebook'un çatısı altında bulunan WhatsApp‘ın yaklaşık 1 aydır çeşitli özellikler üzerine çalıştığı açıklanmıştı.

Söz konusu özelliklerden bazıları üzerine çalışmalar devam ederken, bazıları da beta biçiminde test ediliyor.

Whatsapp'tan 2021'de yayınlanması beklenen 6 özellik şu şekilde:

Çoklu cihaz desteği:

Yeni özellik kullanıcıların cihazlarını birbirine bağlayarak tek hesapta görüntülemesine olanak sağlayacak

WhatsApp Web masaüstü uygulamasıyla arama yapma:

Özelliğin kullanıma girmesiyle masaüstü uygulamalarından sesli arama yapılabilecek.

Videoları sessize alma:

Uygulamanın kullanıcılara videoları sessize alabilecekleri bir özellik sunması bekleniyor.

Tatil Modu:

WhatsApp, bir süre önce bu özelliği 'Arşivlenen Sohbetleri Yoksay' adı altında geliştirmeye başlamış, ardından çalışamaları durdurmuştu. Tatil Modu (Vacation Mode) ile söz konusu özellik bir kez daha gündeme geldi. WhatsApp'ın önümüzdeki günlerde bu özelliği Android kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Sigorta:

Platform, bu özellik ile Hindistan'daki kullanıcılarının WhatsApp üzerinden sağlık sigortası ve emeklilik programları satın almalarının yolunu açacak.

Kaçırılan grup aramalarına dahil olma:

Bu güncelleme ile kullanıcılar kaçırdıkları grup aramalarına sonradan dahil olabilecek. Böylece artık katılımcı eklemek için grup görüşmesinin yeniden başlatılmasına gerek kalmayacak.

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