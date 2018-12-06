0553 313 94 23

Westbrook, Kidd'i geride bıraktı

- Oklahoma City Thunderlı Westbrook, Brooklyn Nets'e karşı kariyerinde 108. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı ve NBA tarihinde en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinin 3. sırasını paylaştığı Kidd'i geçti

06 Aralık 2018 Perşembe 10:51
Westbrook, Kidd'i geride bıraktı


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 114-112 yenen Oklahoma City Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, lig tarihinin en fazla "triple double" yapan isimleri listesinde tek başına 3. sıraya yerleşti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, Brooklyn Nets deplasmanından Paul George'un bitime 3.1 saniye kala attığı üç sayılık basketle 114-112 galip ayrıldı. Thunder'ı galibiyete taşıyan George, 25'i son çeyrekte 47 sayı ve 15 ribaunt üretti.

Maçı 21 sayı, 17 asist, 15 ribauntla tamamlayan Russell Westbrook ise kariyerinde 108. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı. Westbrook böylece NBA tarihinde en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinin 3. sırasını paylaştığı Jason Kidd'i geride bıraktı. Listenin ilk iki sırasında Oscar Robertson (181) ve Magic Johnson (138) bulunuyor.

Nets'te Allen Crabbe 22, Joe Harris 19, D'Angelo Russell ve Spencer Dinwiddie 17'şer sayı kaydetti.


- Cedi'nin 16 sayısı yetmedi


Golden State Warriors, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı Stephen Curry'nin 42 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı sayesinde 129-105 mağlup etti. Kevin Durant de 25 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers cephesinde Collin Sexton 21 sayı, Tristan Thompson 14 sayı, 19 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 16 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla mücadele etti.


- LeBron'dan 42 sayı


Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, San Antonio Spurs'ü 121-113 yendikleri maçta, 20'si son çeyrekte 42 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

Üst üste 4. galibiyetini alan ev sahibi Lakers'ta Kyle Kuzma 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Lonzo Ball da 14 sayı, 9 asistle oynadı.

Spurs'te DeMar DeRozan'ın 32 sayı, 7 ribaunt ve LaMarcus Aldridge'in 21 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.


- Sonuçlar


Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 105-129

Orlando Magic-Denver Nuggets: 118-124 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 117-131

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 113-102

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 112-114

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 96-86

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 115-92

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 121-104

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 132-106

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 121-113

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:51
  1. Basketbol
  2. Cedi Osman
  3. NBA
  4. Russell Westbrook

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın skandal Kudüs kararına destek verenler: Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo...
    1. Trump'ın skandal Kudüs kararına destek..
    2. DEAŞ Irak'ın kuzeyinde ücra ve dağlık..
    3. "Üç haftalık zor bir sürece giriyoruz"
    4. İslam enerji birliği için ilk adım..
    5. AK Parti'nin açıklanan belediye başkan..
    6. Allianz’dan emeklilere özel program
    7. Evren Dinçer kimdir nerelidir?
    8. Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon..
    9. Nihat Can kimdir nerelidir?
    10. "Terör, insanın yaşama hakkına önemli..
    11. Menfez Faresi Zekeriya Kuzu'ya kın..
    12. Televizyondaki ile evlendi,..
    13. İstanbul Fellowship'e 103 ülkeden 575..
    14. "Türkiye tarihinde bir defadaki en..
    15. Olimpiyat şampiyonları bu tesisten..
    16. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    17. AK Parti belediye başkan adayları son..
    18. Aynı gün iki kişiyi bıçaklayıp..
    19. Koltuk hesabı
    20. Okumayı 20'sinde öğrendi şimdi..
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek