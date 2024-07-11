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Aktüel Wesley Sneijder'den, 'kara para aklama' iddialarına isyan etti! Haber var: Cevap verdi! Milyonların gözü bu olayda
Aktüel

Wesley Sneijder'den, 'kara para aklama' iddialarına isyan etti! Haber var: Cevap verdi! Milyonların gözü bu olayda

Yeniakit Publisher
2024-07-11 19:41:00 - 2024-07-11 19:42:29
Wesley Sneijder'den, 'kara para aklama' iddialarına isyan etti! Haber var: Cevap verdi! Milyonların gözü bu olayda

Wesley Sneijder, uluslararası organize suç örgütü Comanchero ile bağlantısı olduğu ve hakkındaki kara para aklama iddialarını yalanladı. Türk halkına çağrısında bulunan Wesley Sneijder, 'kara para aklama' iddialarına cevap verdi!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Wesley Sneijder, hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Şirket yönetimine verdi veriştirdi. 

SNEIJDER: "KAZANÇ SAĞLAMADIM AKSİNE ZARAR ETTİM"

Sneijder açıklamasında, "Sabah saatlerinden itibaren hakkımda Türk Medyası başta olmak üzere farklı medya mecralarında yayılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki adı geçen şirket ile geçmişte bazı aracı kişi ve kurumlar vasıtası ile tanışmış bulunmaktayım. Bu şirkette görevli kişiler bana kendilerini oldukça iyi bir firma olarak lanse etmiş ve bir nevi tarafımda güven uyandırmıştır. Ardından adı geçen şirketten yasal ve şeffaf olarak, her hususu belgeli olacak şekilde hisse alımı yapmış bulunmaktayım. Ancak hisse alımı yaptığım zamandan bu zamana kadar ki süreçte herhangi bir surette hiçbir kazanç sağlamamakla birlikte aksine zarar etmiş konumdayım." ifadelerini kullandı.

"YAYILAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Sneijder açıklamasının devamında, "Bu şirketin yönetimiyle alakalı söz sahibi de değilim. Bu suça ilişkin hiçbir adli organ tarafından tarafıma yöneltilmiş bir suçlama da bulunmamaktır. Mağduru olduğum süreç yetmezmiş gibi ikinci evim olan Türkiye'de, böyle haberlerin yayılması beni derinden üzmüştür. 'Kara para 'benim adımın yanında bulunması gereken belki de son tabirdir. Yayılan haberlerin hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını bildirir, yanlış yönlendiren bilgilere ilişkin gerekirse hukuki yollara başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Başta Hollanda ve Türk Halkı, ardından tüm kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." dedi.
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