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Welinton 3 yıl daha Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı stoper Welinton’un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:18
Welinton 3 yıl daha Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı stoper Welinton’un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.


Alanya Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine futbolcunun yanı sıra Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu katıldı.



Çavuşoğlu: "Hiçbir şart koşmadan 3 yıl daha sözleşmesini uzattı”


İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Welinton Souza Silva ile sözleşmeyi uzattıklarını söyledi. Çavuşoğlu, ”Welinton Souza Silva ile 3 daha sözleşmesini uzatıyoruz. Hem camiamıza hem de futbolcumuza hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz Welinton takımımızın önemli futbolcularından birisi. Gerçekten geldiği günden bu yana Alanyaspor için sahada elinden her şeyi yaptı. Onun dışında efendiliği ve kişiliğiyle bütün takım arkadaşlarına örnek bir davranış çizdi. Kendisinden biz memnunuz kendisini de bizden memnun ki hiçbir şart koşmadan 3 yıl daha sözleşmesini uzattı” dedi.



Welinton “Önümüzdeki 3 yıl bu formayı giymekten mutlu olacağım”


Brezilyalı stoper 30 yaşındaki Welinton ise çok mutlu olduğunu aktardı. Welinton, ”Burada gerçekten çok mutluyum. Burada geçirdiğim 3 yıl boyunca hem Alanya şehri hem de Alanyalılar ve yönetimimiz bana çok iyi davrandı. Çok sıcak kanlılar. 3 yıldır buradayım ve başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Bana sözleşme konusunda yardımcı olanlara burada sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Burası gelişmekte olan bir kulüp 3 yıldır üzerine çok koyduk. Şu an bulunduğumuz yer aslında bizim sıkı çalışmamızın sonucu. Önümüzdeki 3 yıl bu formayı giymekten mutlu olacağım. Elimden geleni yapacağım ve Alanyaspor’un başarısı için mücadele edeceğim” diye konuştu.



“Zor bir maç olacak”


Sahasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçına da değinen Welinton şunları söyledi:


”Fenerbahçe büyük bir takım ve zor bir maç olacak. Bütün hafta bu maça hazırlandık ve sıkı çalışıyoruz. Umarım çalışmalarımızın sonucunu bu maçta alabiliriz” şeklinde konuştu.


2 yıldır turuncu-yeşilli formayı terleten Brezilyalı stoper çıktığı 57 maça 5 gollük katkı sağladı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:18
  1. doğa

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