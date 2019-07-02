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Wee Baby kazanan talihlisine arabasını teslim etti

Anne ve bebek ürünlerinin Türkiye’deki önemli markası Wee Baby, düzenlediği araba kampanyasının kazanan talihlisine Ecz.

02 Temmuz 2019 Salı 10:04
Wee Baby kazanan talihlisine arabasını teslim etti

Anne ve bebek ürünlerinin Türkiye’deki önemli markası Wee Baby, düzenlediği araba kampanyasının kazanan talihlisine Ecz. Sedef Durkut’a aracını hediye etti.



Anne bebek sektörünün önemli yerli üreticilerinden Wee Baby, 2019 yılında sektörde dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. 18 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında ecza depolarından alışveriş yapan eczacılar, son model araç kampanyasına katılma şansı yakaladı. 16 Mayıs 2019’da noter huzurunda gerçekleşen çekilişin talihlisi ise Kayseri ilinden Sedef Eczanesi oldu.



Geçtiğimiz günlerde arabasını teslim alan Eczacı Sedef Durkut, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Wee Baby, eczacılar olarak sürekli iletişimde olduğumuz, güçlü iş ortaklığımız olan bir marka. 2019 yılı fuar döneminde eczanemin ihtiyacı olabileceğini düşündüğüm ürünlerin satın almasını gerçekleştirdim ve çekilişe katılma şansı yakaladım. Hediyenin bana çıkacağı konusunda hiç umudum yoktu, tamamen müşteri memnuniyeti ve ürünün kalitesine olan güvenle bu ürünleri tercih etmiştim. Kampanyanın kazananı olduğumu öğrendiğimde de ilk önce inanamadım, benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Marka gücünü ve partnerlerinin de her zaman yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu".


Durkut, kendilerine bu şansı tanıyan Burda Bebek ailesine de teşekkürlerini iletti.



Türkiye’de emzik ve biberon kategorisinin liderlerinden Wee Baby, eczanelerin anne bebek sektörü için önemli bir satış kanalı olduğunu belirterek, sektöre değer katacak çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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