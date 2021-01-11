WeChat nedir, özellikleri nelerdir? Soruları alternatif bir mesajlaşma uygulaması arayan kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Yeni uygulama kullanımı yapmak isteyen için mesajlaşma uygulamalarından WeChat en çok merk edilenlerden biri. Peki, WeChat nasıl kullanılır? WeChat ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

WeChat nedir?

2011 yılının ocak ayında Çinli Tencent tarafından yayınlanan bir anlık mesajlaşma uygulaması. Statista’ya göre aylık aktif 1.203 milyar kullanıcısıyla WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden biridir.

Wechat nasıl kullanılır?

WeChat’i Android, iOS, Windows Phone ve Windows işletim sistemine sahip olan cihazlardan kullanabilmeniz mümkündür.

Klasik bir anlık mesajlaşma uygulamasında olması gereken tüm özelliklere sahip. Mesaj gönderme ve alma; dosya, video, fotoğraf paylaşma gibi özelliklerin yanı sıra 500 kişiye kadar grup sohbetine izin veriyor. Mesajlarına emojiler, çıkartmalar eklenebilir, özçekimler ile özelleştirilebilir. Çıkartma galerisinde animasyon ve çizgi film karakterlerinden yapılmış onlarca çıkartma bulunur. WeChat sesli mesajlar ile konuşma yapma konusunda da şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi anlık mesajlaşma uygulamalarından biridir. Hem ücretsiz olması hem de çoklu platform desteği sayesinde WeChat kendini diğerlerinden ayırt eden gelişmiş ve kullanışlı bir mobil uygulamadır.

WeChat güvenli mi?

WeChat uygulamasında sadece şifreleme özelliği bulunmaktadır.