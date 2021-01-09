'Web Tapu'dan yapılan satışlar Kovid-19 salgını döneminde 4 kattan fazla arttı

Tapu ve kadastro uygulamalarının geçtiğimiz yıl 18 Mart'tan itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında "Web Tapu" sistemi üzerinden online olarak yapıldığını hatırlattı.

Web Tapunun salgın sürecinde bir "can simidi" işlevi gördüğünü belirten Adlı, Web Deed altyapısı salgın süreci öncesinde oluşturulan sistemin 2019 yılında hayata geçirildiğini söyledi.

Vatandaşların tapu işlemlerini kendi gözleriyle yapmak istediklerini anlatan Adlı, şöyle devam etti:

Durum böyle olunca Web Tapu uygulamaya konulduğunda çok yaygın hale getiremedik. Gündeme gelen pandemi ile vatandaşların özellikle koronavirüs önlemleri çerçevesinde birimlerimizden işlemlerini yapamayacağını duyurduk. Mart ayı itibariyle. Dedik. Böyle bir zorunlulukla insanlar Web Tapu kullanmaya başladı. "

"Web Tapu'da günde yaklaşık 9 bin işlem işleniyor"

Web Tapu'da alım satım işlemlerinin 1-2 gün içerisinde tamamlandığını belirten Adlı, şunları söyledi:

"Web Tapu'nun yoğun dönemlerinde bile işlemlerin tamamlanma süresi 3 günü geçmedi. Böylelikle insanlar kaçınılmaz olarak Web Tapu'ya yönelmeye başladı. Web Tapu sadece vatandaşlar tarafından kullanılmadı, biz de kamu kurumlarına açtık, değerleme uzmanları ve emlakçılar segmentleri de Web Tapu'yu kullanmaya başladı.

Geçen yılın mart ayından bu yana Web Tapu'nda yapılan işlem sayısı 1 milyon 350 bin civarında oldu. Şu anda Web Tapu üzerinde günlük yaklaşık 9 bin işlem gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlar WebTapu'ya başvuruda bulunduklarında e-devlet kapısı üzerinden güvenli bir şekilde bilgilerini gönderirler, alınan mesaja göre ücretlerini öderler, ardından kendisine imza atması için süre verirler, gidip imzasını atarlar ve işlem tamamlanır. . 2019'dan Mart'a kadar işlem sayısı 300 binin altındaydı. Mart 2020'den bu yılın başına kadar 1 milyon 350 bine yaklaştık. "

Web Tapu, interneti kullanamayanlar için ALO 181'e uyarlandı

Tapuda çoğunlukla orta yaşlıların işlem yaptığını belirten Adlı, "Orta yaşlı ve yaşlıların teknoloji kullanımında eksiklikleri var. Bunu dikkate alarak Web Tapu modülünü ALO 181'e uyarladık. yaşlı ve orta yaşlı kişiler işlemlerini ALO 181 üzerinden Web Tapu üzerinden gerçekleştirecekler. "diye konuştu.

Genel Müdür Adlı, "Web Tapu kullanım oranı işlem yapılan büyük illerde daha yüksek. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde Web Tapu kullanımında sorun yok, vatandaşlar yaygın olarak kullanıyor.