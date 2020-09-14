Watsaptan web indir

WhatsApp web giriş yap | WhatsApp uygulamasını mobil cihazlarınızdan mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma için kullanabilirsiniz. WhatsApp uygulamasını ayrıca bilgisayardan da açabilirsiniz. WhatsApp web’e giriş yaparak mesajlaşma ve dosya paylaşma işlemlerinizi sürdürebilirsiniz. Peki, WhatsApp web nasıl indirilir? | WhatsApp web’e nasıl giriş yapılır?

Watsaptan web | Web WhatsApp giriş

WhatsApp internetten mesajlaşma ve konuşmak için kullanılan uygulamalardan biridir. Bilgisayar başında çalışanlar ve dosya paylaşımı yapacak olanlar ise WhatsApp’ı bilgisayardan açmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. WhatsApp Web’e internet tarayıcınızdan bağlanabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınıza WhatsApp uygulaması indirebilirsiniz.

WhatsApp web indir | WhatsApp web yükle

WhatsApp web uygulamasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Böylelikle bilgisayarınızdan WhatsApp’a daha kolay bağlanmış olursunuz. WhatsApp web uygulamasını uygulama mağazalarından ya da uygulama, program indirme sitelerinden yükleyebilirsiniz.

WhatsApp web nasıl kullanılır?

WhatsApp Web’i bilgisayarınıza indirdikten sonra telefonunuz yakınınızda olması gerekiyor. WhatsApp web uygulamasını açın. Ekranda karekod belirecek. Telefonunuzu alın WhatsApp’ı açın. Sağ üst köşede bulunan üç noktaya dokunun. Karşınıza çıkacak olan WhatsApp Web’e tıklayın. Ekranınızda belirecek alana pc’de açılan karekodu okutun. WhatsApp mesajlarınız birkaç saniye içerisinde bilgisayarında açılacaktır. WhatsApp Web kullanırken telefonunuzun bilgisayara yakın bir yerlerde olmasına özen gösterin. Çünkü telefonunuz uzak bir yerdeyse bağlantı sağlanmayacaktır.

WhatsApp görüntülü konuşma

Koronavirüs salgınıyla milyonlarca kişi ‘Evde Kal’ çağrılarına riayet ediyor. Büyüklerimizden ve sevdiklerimizden ayrı kaldığımız dönemde de görüntülü konuşma alışkanlığı kazandık. Genellikle aileler birbirleriyle görüntülü konuşmayı tercih ediyor. Pek çok kişi WhatsApp Web üzerinden görüntülü konuşma yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. WhatsApp Wes üzerinden görüntülü ve sesli görüşme yapılamıyor. Bunun için telefonunuzu kullanmaktan başka çare yok.

WhatsApp'tan Messenger aranır mı?

2009 yılında kurulan WhatsApp, 2014 senesinde Facebook tarafından satın alındı. Vatandaşlar Facebook’tan WhatsApp’ı, WhatsApp’tan Facebook’u aramanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. Facebook uzun süredir Messenger, WhatsApp ve Instagram’ın karşılıklı olarak görüntülü, sesli arama yapabileceği bir sistem üzerine çalışıyor. Yani WhatsApp’tan messenger’ı ve Instagram’ı aramak mümkün olacak. Ancak bu çalışmanın ne zaman hayata geçirileceği yönünde henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

WhatsApp karşı taraf görmeden mesaj silme

Zaman zaman yazacağımız mesajı başkasına gönderebiliriz. Böyle durumlarda mesaj gönderilen mesajın silinmesinin mümkün olup olmadığı merak ediliyor. Gönderdiğiniz bir mesajı karşı taraf görmeden silebilirsiniz. Yazdığınız mesajın üzerine tıklayın ve SİL’i seçin. Karşınıza ‘Benden Sil, İptal, Herkesten Sil’ seçenekleri çıkacak. Herkesten Sil kısmına tıkladığınızda mesajınız okunmadan silinecektir.

WhatsApp kişi engelleme

WhatsApp kullanıcıları bazı kişileri engellemek isteyebilir. WhatsApp arzu ettiğiniz kişileri engelleyip, söz konusu numaralarla iletişim kurmanızı kısıtlayacaktır. Bunun için sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun. Ardından ‘ayarlar’ seçeneğine gidin. Ayarlar seçeneğinin ardından Gizlilik kısmını seçin. Engellenmiş kişileri seçin ve listeye arzu ettiğiniz numarayı girin.

WhatsApp profil fotoğrafı gizle

WhatsApp kullanıcıları profil fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemeyebilir. Bunun için elbette WhatsApp kullanıcılarına bir kolaylık sağlıyor. Öncelikle WhatsApp ayarlara gidin. Buradan Gizlilik kısmına tıklayın. Profil Fotoğrafı kısmına tıklayın. Karşınıza ‘Herkes, Kişilerim, Hiç kimse’ ifadeleri çıkacak. Buradan arzu ettiğiniz seçeneği tıklayarak profil fotoğrafı gizlilik işlemini tamamlayabilirsiniz.

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