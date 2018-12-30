Washington Wizards'da John Wall sezonu kapattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Washington Wizards'ın all-star oyun kurucusu John Wall, topuğundaki sakatlık yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.30 Aralık 2018 Pazar 11:14
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Wall, sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle gelecek hafta ameliyat edilecek. 28 yaşındaki basketbolcunun sağlığına kavuşması 6 ila 8 ay sürecek.
Bu sezon çıktığı 32 maçta 20,7 sayı ve 8,7 asist ortalamaları yakalayan Wall, 5 kez all-star seçildiği NBA kariyerinde ise maç başına 19 sayı ve 9,2 asist üretti.
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