Wall Street Journal duyurdu! F-16'lar Türkiye için Kongre'ye geliyor

Gazeteye konuşan hükümet yetkililerinin, Kongre'nin F-16 onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söylediği ifade edildi.

Amerikan en prestijli gazetelerinden olan WSJ, Biden yönetimin F-16'ların Türkiye verilmesi için Kongre'ye gideceğini yazdı. Gazeteye konuşan hükümet yetkililerin, F-16 satışının İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağlı olduğunu söylediği iddia edildi.

Wall Street Journal'a konuşan ABD'li hükümet yetkililer, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı için Kongre'den onay almaya hazırlandığını kaydetti.

ABD'li yetkililer, Kongre'nin F-16 onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu açıkladı.

Binden yönetiminin F-16'ların Türkiye'ye satışı için Kongre'den onayın istenmesinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta Washington'a yapacağı ziyaretle neredeyse aynı zamana denk geleceği kaydedildi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Demokrat Başkanı Bob Menendez satışa karşı olduğunu açıklamıştı.

Kongre'den onay gelmediği takdirde ABD Başkanı Biden bir kararname çıkararak Kongre'nin kararını baypas edebilir ve satışı onaylayabilir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNE ONAY, SÜRECİ HIZLANDIRABİLİR



Uzmanlar, Türkiye'nin, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması halinde ABD Kongresi'nin de F-16 satışını onaylayabileceğini belirtiyor.



18 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Biden yönetiminin, Kongre'den Türkiye'ye F-16 satışına onay vereceğini ilk olarak Wall Street Journal (WSJ) duyurmuştu. Gazeteye konuşan ABD hükümet kaynakları, Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçağı satışı için Kongre'den onay almaya hazırlandığını kaydetmişti.

Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söylemişti.