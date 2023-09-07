Wagner'den sonra Rusya'da bir isyan daha!

Wagner Grubu'nun ardından Rusya'nın bir başka paralı asker grubu 'Rusich' ile başının dertte olduğu ortaya çıktı. Son bir kaç gündür Rusya cephesinde yaşanan geri çekilmenin Rusich silahlı grubunun Moskova yönetimine karşı gelmesinden kaynaklandığı iddia edildi. İddiaya göre Rusich grubu silah bırakma kararı aldı.

24 Şubat 2022 tarihinden bu yana devam eden ve ne zaman biteceği belli olmayan Rusya-Ukrayna savaşı tam gaz sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Wagner Grubu'nun ardından Rusya'nın bir başka paralı asker grubu 'Rusich' ile başının dertte olduğu ortaya çıktı. Son bir kaç gündür Rusya cephesinde yaşanan geri çekilmenin Rusich silahlı grubunun Moskova yönetimine karşı gelmesinden kaynaklandığı iddia edildi. İddiaya göre Rusich grubu silah bırakma kararı aldı.

25 Ağustos tarihinde Telegram'da yapılan açıklamada, grubun üst düzey komutanlarından ve kurucu üyelerinden Yan Petrovsky'nin Finlandiya'da gözaltına alınması ve Ukrayna'ya iade edilmesiyle karşı karşıya kalması olduğu belirtilmişti.

Grubun savaşçılarının çatışmayı bıraktığına dair ne Rusich'ten ne de Rusya savunma bakanlığından resmi bir açıklama gelmedi.

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SİLAH BIRAKMA İHTİMALİ ÇOK GÜÇLÜ

Washington DC merkezli düşünce kuruluşu New Lines Enstitüsü'nde Rus askeri konularında uzman olan Jeff Hawn, paralı askerlerin silah bırakması ihtimalinin "çok güçlü olduğunu" belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

''İsyanın nedeni muhtemelen grup liderinin tutuklanmasından ziyade genel olarak Rus paralı askerler arasındaki motivasyon kaybı ve Moskova'nın onları kontrol altında tutmakta giderek artan beceriksizliğinden kaynaklanıyor. Bu adamlar muhtemelen dışarı çıkmak için bir bahane arıyorlar"

WAGNER ÖRGÜTLENMESİ DAĞILDI

Hawn, Prigozhin'in liderliği altında Wagner'in uzun süredir Ukrayna'da faaliyet gösteren diğer Rus milis grupları için bir örgütlenme aracı olarak hizmet ettiğini belirtirken ''Prigozhin ayrıca paralı askerlerine iyi ve dolar cinsinden ödeme yapma kültürünü de oluşturmuştu; bu kültür Ukrayna'da savaşan diğer milislere de yayıldı. Sert bir adam ve haydut olarak ün yapmış olmasına rağmen, Prigozhin'in halkına iyi baktı ve onlara daha fazla para ödediği. Ancak grubun başarısız isyanının ve ardından Moskova'nın grubu dağıtmaya yönelik girişimlerinin ardından Prigozhin'in Ukrayna'daki “milis kolektifinin” çalışma koşulları kötüleşti.'' dedi.

''MİLİS GRUPLARI AŞIRI GERİLMİŞ DURUMDA''

"Eğer maaş alıyorlarsa, muhtemelen artık ruble cinsinden maaş alıyorlar" diyen Hawn, "Muhtemelen tedarik de alamıyorlar, çünkü milis grupları, zaten tamamen aşırı gerilmiş olan Rus lojistiği söz konusu olduğunda totem direğinin en alt ucunda yer alıyor.'' ifadelerini kullandı.

YETERLİ MÜHİMMAT SAĞLANAMADIĞI İÇİN ŞİKAYET ETMİŞ

Hawn'a göre; Prigozhin, ölümünden önce uzun süredir Rus ordusunun paralı askerlerine yeterli mühimmat sağlamadığından şikayetçi olmuş, hatta askerlerini zorlu savaşların yapıldığı Bakhmut kentindeki ön cepheden çekmekle tehdit etmişti.

Prigozhin'in ve sağ kolu Dmitry Utkin'in 23 Ağustos'ta bir uçak kazasında ölmesi, hem bağlantılar hem de paralı askerler olarak savaşan "haydutlar ve suçlulara" komuta etme yeteneği üzerine inşa edilen gölge güç yapısını tamamen yok etti.

Hawn, "Şu anda hükümete doğrudan meydan okuma iradesine veya yeteneğine sahip olan Prigozhin gibi kimse yok" dedi.