Wagner Rus ekonomisini vurdu! Son 15 ayda böylesi olmadı

Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in kısa süreli isyanının ardından ruble dolar karşısında yüzde 3 ile yılın en sert düşüşünü yaşadı.

Rus rublesi dolar karşısında Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Wagner paralı asker grubunun lideri Prigozhin, Putinin ordu komutanlarının görevden alınmasını talep ederek Rusyanın başkenti Moskovaya yürüyüşe geçmişti. Bu kalkışmanın ardından Prigozhin Cumartesi günü geç saatlerde savaşçılarını geri çekme kararı aldı.

Belarus lideri Alexander Lukaşenkonun anlaşmaya aracılık etmesinin ardından kriz çözüldü.

UniCredit AG analistleri "Devam eden belirsizlik muhtemelen rubleyi baskı altında tutmaya devam edecek" dedi ve dolar başına 90a doğru bir düşüş öngördü.

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Prigozhinin ordusu Moskova'ya doğru ilerlerken Rus bankaları Cumartesi günü döviz kurlarını dolar başına 100 rublenin üzerine çıkardı. Bir gün sonra Prigozhinin geri çekileceğini açıklamasının ardından kurlar eski seviyelerine geri çekildi.

Ruble bu yıl ABD para birimi karşısında yaklaşık yüzde 13 değer kaybederek dünya genelinde gelişmekte olan piyasalar arasında en kötü performans gösterenlerden biri oldu.