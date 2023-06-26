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Dünya Wagner faaliyetlerine devam edecek mi? Rusya'dan flaş açıklama
Dünya

Wagner faaliyetlerine devam edecek mi? Rusya'dan flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-06-26 17:47:00 -
Wagner faaliyetlerine devam edecek mi? Rusya'dan flaş açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'da isyan başlatan ve 1 günün ardından anlaşma sağlanan Wagner krizi hakkında konuştu. Lavrov, "Wagner ayaklanması Rusya'nın dostlarıyla ilişkilerini değiştiremeyecek. Wagner, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini sürdürecek." dedi.

Paralı ordu Wagner krizi Belarus'un araya girmesi ile çözülürken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Wagner'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Birlikler cepheye gönderildi

Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya 1 gün içinde kabusu yaşadı. Wagner güçleri başkent Moskova'ya ilerlerken Belarus'un araya girmesiyle isyan 24 saat sonunda anlaşma yoluyla sona erdi. Wagner lideri Prigojin'in Belarus'a gitmesine karar verilirken, askeri güçler ise savaş meydanına gönderildi. Söz konusu gelişmeler takip edilirken Rusya'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"Faaliyetlerine devam edecek"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, verdiği bir röportajda "Wagner ayaklanması Rusya'nın dostlarıyla ilişkilerini değiştiremeyecek. Wagner, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini sürdürecek. Wagner üyeleri orada eğitmen olarak çalışıyor. Bu iş elbette devam edecek" ifadelerini kullandı.

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