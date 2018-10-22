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Vural'dan Fenerbahçe isyanı: Sağır mısınız, duyun artık...

Yıllardır Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini söyleyen Vural, canlı yayında bu arzusunu yineledi. Yılmaz Vural'ın verdiği Fenerbahçe mesajı stüdyoyu kahkahaya boğdu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:02
Vural'dan Fenerbahçe isyanı: Sağır mısınız, duyun artık...

Türkiye’de birçok takımı çalıştıran Yılmaz Vural, uzun zamandır dillendirdiği Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğuna oturma isteğini bir kez daha yineledi. Yılmaz Vural’ın TRT Spor’da yayınlanan ‘Spor Bahane’ programında yaptığı çağrı, stüdyoda program sunucularını kahkahaya boğdu. Yılmaz Vural, “Ya bir duyun ya! Sağır mısınız nesiniz? Ne olacak kardeşim? Fenerbahçe’de ben olsam, Rize yenerse sondan ikinci olacağım, bundan aşağısı yok. Getir de bakalım bir… Bu adam yıllardır bu kadar konuşuyor. Bir merak etmiyorsunuz beni…” diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi.

Yılmaz Vural, Fenerbahçe’ye gönderdiği mesaj ile esprili kişiliğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 21:02
  1. Rize
  2. Yılmaz Vural
  3. Fenerbahçe

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