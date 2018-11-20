Vural'dan derbi öncesi "dostluk" çağrısı

ADANA (AA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında, Adanaspor'la yapacakları derbi maça ilişkin, "Kentin 2 takımı olarak kardeşliğimiz, dostluğumuz ömür boyu devam edecek." dedi.

Vural, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, önlerinde çok önemli bir maç olduğunu söyledi.

Sporseverlerin yıllardır heyecanla takip ettiği bir müsabakaya çıkacaklarını belirten Vural, "Adanaspor'un maçlarını izledik, rakibi inceledik. Rakip de kazanmak istiyor. Biz de teknik ekip olarak göreve başlarken çok önemli bir maçtan başarılı çıkarsak, camiaya inanılmaz bir moral olacağının farkındayız. Kentin 2 takımı olarak kardeşliğimiz, dostluğumuz ömür boyu devam edecek." diye konuştu.

Önlerindeki 5 maçın önemine dikkati çeken Vural, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki bu 5 maç, ligin ikinci yarısını etkileyecek. Bu ligden ilk 2'ye kalarak mı çıkacağız yoksa play-off'lara mı kalacağız, bunu bu 5 maç sonunda göreceğiz. Moralliyiz, ekonomik anlamda sıkıntımız yok. İş sahaya kaldıysa, oyuncular ve teknik ekip olarak elimizden geleni yaparak, inşallah başarılı olacağız."

Vural, Süper Lig'de oynayan bir Adana Demirspor'un hayal edilmesi gerektiğini belirterek, "Önemli olan o hayalin gerçekçi bir boyutunun olması. Böylesine iddialı bir kulüp başkanı ve teknik ekibin olduğu yerde oyuncular da bu iddiaya ortak olursa bu hayal gerçekleşir." ifadelerini kullandı.