Vural : Beni Fenerbahçe'ye bir getirin görün futbolu

Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü olma hevesi herkesin malumu. Cocu'nun arka arkaya aldığı hezimetlerle suyu kaynayınca Yılmaz Vural yine ortaya çıktı ve 'ben hazırım' mesajını çaktı.

Radyo programında konuşan Yılmaz Vural, Fenerbahçe için şunları söyledi:

-"Ben ne yapabileceğimi gayet iyi bilirim. Bu imkan verilse bunu yapabilecek birileri var. Biz deneyime sahibiz. Seçiciler, hep dışarıdakilere kulak verirler. Verelim bu imkanı demiyorlar. Ama böyle bir tercih yapılırsa ne olur? Fenerbahçe bu ülkede bir lokomotif. Başakşehir de Avrupa’ya gidince eleniyor. Akhisar, Türkiye Kupası’nı alıyor, Krasnodar’a kaybediyor. Bana görev verilirse yaparım. Türkiye’ye ne katarsa İstanbul takımları bir şeyler katar."

Tribünü orgazm ettiririm

-Ben Fenerbahçe taraftarlarına keyif aldırırım. Daha önce tribünü orgazm ettiririm demiştim. Söylüyorum. Kendimizi sürekli geliştiren bir insanız. İnsanlarla ilişkimiz vardır. Hiçbir taraftar kitlesiyle sorunum olmadı. Kendi kendini anlatmak hoş bir şey değil. Eğer Fenerbahçe’den teklif gelirse ben hazırım.

Ali Koç benimle tanışmak istemişti

Ali Koç ile eskiye dayanan bir dostluğumuz vardır. Bir gün benle tanışmak istemişti. O zaman sohbet etmiştik. “Hocam bir idealim var. Fenerbahçe’ye başkan olmak” demişti. Bu idealini bana söylemişti. Bu insanın içinde olacak. Böyle bir başlangıçla başlamış olması hoş bir şey değil. Fenerbahçeliler Ali Koç'a sahip çıksın.