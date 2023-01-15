Vur patlasın çal oynasın! Mehmet Akif’in evi bunu haketmiyor

Sezen Aksu, İstiklâl Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un bir dönem yaşadığı Beylerbeyi’ndeki evi 2011 yılında 350 bin TL’ye satın almış, daha sonra evi güzellik uzmanı Safiye Turan’a kiraladığı ortaya çıkmıştı.

Ev, güzellik merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıkınca zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Geçtiğimiz aylarda da kaçak olarak yapıldığı tespit edilen balkon ve çatı katı için yıkım kararı çıktı.

Evde Mehmet Akif'in kemiklerini sızlatacak türlü rezillikler yapan Sezen Aksu, evde yeniden tadilat başlattı. Evin eski haline dönüştürüleceği ve Sezen Aksu’nun burayı müzik stüdyosuna çevireceği söyleniyor.

Kaynak: Hürriyet