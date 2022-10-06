Vücuttaki ödem birikintilerini söküp atıyor! Metabolik dengeyi sağlayan mucize çay

Ödem birikmesi sağlıksız beslenme ve yetersiz su alımından kaynaklı yaşanır. Vücudun gün içinde ihtiyacı olan besin ve su oranı sağlanmayınca ödem kolayca birikerek metabolik sıvı dengesizliğine yol açar. Çok ciddi sağlık sorunlarına neden olan ödem birikmesi en başta dengesiz kilo alımına neden olur. Bölgesel kiloların sorunu ödemlerdir.

Öte yanda damarlarda biriken besin atıkları tıkanmalara akabinde de kalp sağlığının bozulmasına sebebiyet verir. Ödem birikmesine erken müdahale edilmediğinde kronik sağlık sorunları yaşanabilir. Ancak diyetisyen uzmanlarının önerdiği başlı başına etkili çaylar vardır. Bunlardan en faydalısı ise; elma, tarçın, limon, karanfilden yapılır.

İŞTE ÖDEM ATAN MUCİZE ÇAY

Bir çubuk tarçın

İki dilim limon

Bir tane elma (yeşili daha etkili)

Bir çay kaşığı karanfil

Bir cezvenin içerisine bir su bardağı artıma su dökün. Ardından elmayı ortadan dörde bölüm iki tanesini içine koyun. Karanfil, tarçın limonu da ekleyin. Kaynarken ezilen elmalar yerine diğer iki elma dilimlerini de ekleyin. Biraz daha kaynadıktan sonra ocaktan alın. Bir bardağa süzerek boşaltın. Günde iki bardak bu karışımdan içiniz.

Uzmanlar kahvaltı sonrası ve aksam yemeği sonrası tüketilmesini tavsiye eder. Böylece hem gün içinde hem de uyurken ödem birikmesi önlenmiş olur. Bir hafta düzenli yaptığınızda tuvalete çıkma durumunuz artar. Bu ödem attığınıza işarettir.