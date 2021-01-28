Vücuttaki ağrıyı bıçak gibi kesiyor! Kayısının çekirdeği de şifa deposu çıktı

Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Kayısı Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde önemli çalışmalara imza atılırken, elde edilen gelir ise öğrencilere bağışlanıyor.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kayısı Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Karabulut, özellikle kayısı çekirdeği yağı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, kayısı çekirdeği yağının özellikle eklem ağrılarına, vücut ağrılarına, spor yaralanmaları ve ağrılarına karşı etkili olduğunu söyledi.

Karabulut, kayısı çekirdeği yağının özellikle egzersiz sonrası kas ağrılarında masaj ile kullanılmasına dair yaptıkları çalışmaların uluslararası makalelerde ve dergilerde yer bulduğunu belirterek, “Tabii bu Malatya için gurur kaynağıdır. Çünkü kayısı çekirdeği özellikle de acı kayısı çekirdeği eskiden çöpe atılan bir üründü.

İçerisinde ağrı kesici maddenin var olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili araştırma çalışmaları yapıyoruz. Tarım Bakanlığındaki gıda takviye sürecindeki aşamalardan dolayı da Tarım Bakanımıza ve tüm ekibe ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu süreç sadece ARGE’ye değil, ÜRGE’ye de dönüştürmüş olduk” şeklinde konuştu.

“Kayısıya bilimsel bakıyoruz”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya denilince evet herkesin aklına kayısı geliyor. Bu süreç içerisinde biz de bilimsel çalışmaları bu yöne odakladık. Malatya Turgut Özal Üniversitesi deyince de akla kayısı geliyor. Bilimsel anlamda araştırdığımızda sağlıkta, AR-GE ve tabii ticari ve ekonomik anlamda da şehrimizin çiftçisi direkt kayısıya bağlı. Hepimiz çocukluğumuzdan beri bahçelerde kayısı ile uğraşırdık.

Kayısının kükürtlenmesini, çekirdeklerinin çıkartılmasını izledik. Bugün de biz kayısıyı ürüne dönüştürdük. İşin ar-ge boyutunda antioksidan etkisini, strese karşı koruyucu olduğunu gördük.