Evlerde kombi devri tarih oluyor! İşte petekleri 80 dereceye çıkaran mucizevi teknoloji
Hollandalı BlueHeart Energy, evlerdeki klasik kombi ve gürültülü ısı pompalarını müzelik yapacak "termoakustik" ısı motorunu 2027'de piyasaya sürüyor. Kapalı bir devredeki helyum gazına çarpan ses dalgalarıyla 80 dereceye kadar sıcak su üreten sistem, eski döküm radyatörleri bile sökmeden kullanılabiliyor. Tamamen sessiz çalışan ve 20 yıllık ömrüyle dikkat çeken teknoloji, enerji faturalarında devrim yaratmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...