Evlerde kombi devri tarih oluyor! İşte petekleri 80 dereceye çıkaran mucizevi teknoloji
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Evlerde kombi devri tarih oluyor! İşte petekleri 80 dereceye çıkaran mucizevi teknoloji

Hollandalı BlueHeart Energy, evlerdeki klasik kombi ve gürültülü ısı pompalarını müzelik yapacak "termoakustik" ısı motorunu 2027'de piyasaya sürüyor. Kapalı bir devredeki helyum gazına çarpan ses dalgalarıyla 80 dereceye kadar sıcak su üreten sistem, eski döküm radyatörleri bile sökmeden kullanılabiliyor. Tamamen sessiz çalışan ve 20 yıllık ömrüyle dikkat çeken teknoloji, enerji faturalarında devrim yaratmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Evlerde ısınma alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek, kombi ve klasik ısı pompalarını "müzelik" yapacak teknoloji için geri sayım başladı. Hollandalı BlueHeart Energy tarafından geliştirilen "Termoakustik Isı Motoru", 2027 yılından itibaren evlerimize girmeye hazırlanıyor. Artık ne gürültülü dış üniteler ne de yüksek faturalar dert olacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; Bu devrimsel sistemin çalışma mantığı oldukça şaşırtıcı. Sistem, müzik çalmayan dev bir hoparlör gibi işliyor. Kapalı bir devre içerisindeki helyum gazına saniyede tam 60 kez çarpan ses dalgaları gönderiliyor.

Bu dalgalar gazı hızla sıkıştırıp genleştiriyor. Gazın sıkışmasıyla ortaya çıkan yüksek ısı, özel bir sistemle radyatörlerinize aktarılıyor. Mevcut ısı pompalarının en büyük handikapı, suyu yeterince ısıtamadığı için eski tip döküm peteklerle uyumlu olmamasıydı.

BlueHeart teknolojisi bu sorunu ortadan kaldırıyor. 80 dereceye kadar sıcak su üretebilen bu sistem sayesinde, evinizdeki tesisatı ve radyatörleri değiştirmeden modern ısınmaya geçiş yapabileceksiniz. Dış ünitenin o uğultulu ve titreşimli çalışma sesi artık tarih oluyor. Hareketli parça sayısının çok az olması ve özel dengeleme pistonları sayesinde cihaz, 40 desibelin altında bir sesle çalışıyor. Bu da sistemin ev içinde bile rahatsızlık vermeden kullanılabileceği anlamına geliyor.

Sistemin bir diğer avantajı ise dayanıklılığı. Klasik kompresörlerdeki arıza riskleri veya gaz kaçağı problemleri bu yeni teknolojide bulunmuyor.

Zararsız helyum gazı ile çalışan motorun 20 yıllık bir kullanım ömrü olduğu ve bu süre zarfında neredeyse hiç bakıma ihtiyaç duymadığı belirtiliyor. Bu teknoloji sadece daireler için değil, devasa tesisler için de çözüm sunuyor. Küçük bir daireden dev bir fabrikaya kadar her türlü alana göre ölçeklendirilebilen sistem, dondurucu soğuklarda (-25°C) bile yüksek verimle çalışmaya devam ediyor.

2027 baharında Avrupa pazarından başlayarak dünyaya yayılması planlanan bu teknoloji, ısınma faturalarını tarihe gömmeye aday görünüyor.

