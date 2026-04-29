İstanbul’da otel odasında şüpheli ölüm: Genç kadının son anları kamerada

20 Nisan tarihinde tatil amacıyla Almanya’dan İstanbul’a gelen Selin Başak Schlosser, Fatih Muhsine Hatun Mahallesi’nde bir otele yerleşti. 23 Nisan günü kendisinden haber alamayan otel personelinin ihbarı üzerine odaya giren ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ilk incelemelerde, Schlosser’in vücudunda herhangi bir darp, cebir veya kesici alet izine rastlanmadığı rapor edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için detaylı otopsi süreci devam ediyor.

5 şüpheli serbest bırakıldı

Polis ekipleri, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayın çok yönlü soruşturması sürerken, güvenlik kameralarından elde edilen yeni detaylar dikkat çekti.

Yardım istediği görüntüler ortaya çıktı

Soruşturma dosyasında yer alan güvenlik kamerası kayıtlarında, Schlosser’in hayatını kaybetmeden önce takip edildiğini öne sürerek bir bakkala sığındığı görülüyor. Görüntülerde şu detaylar yer alıyor:

Genç kadın telaşlı bir şekilde bir bakkal dükkanına giriyor.

İçeride yaklaşık 5 dakika boyunca kalarak çevresindekilere bir şeyler anlatıyor.

Takip edildiği iddiasıyla çevresinden yardım talep ediyor.

Polis, genç kadının yardım istediği bu anların ölüm olayıyla bir bağlantısı olup olmadığını ve o anlarda gerçekten takip edilip edilmediğini araştırıyor.