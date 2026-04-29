  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DMM iddialara cevap verdi! 100 bin sosyal konut projesine de çamur attılar! Köseler'e tahliye çıkmadı! CHP’li Beykoz Belediyesinde suç zinciri ortaya çıktı Fahiş aidatlara yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış 35 yıl sonra aynı kürsüde! Kral Charles’tan ABD Kongresi’nde “tehlikeli çağ” uyarısı Siyonistler saldırmaya devam ediyor! Ateşkese rağmen 11 kişi öldü Kritik toplantı! Putin’den Kiev’e “terör yöntemi” suçlaması! Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir! Eyüpsultan'da korkutan buluş “İki haftadan fazla beklemeyiz” mesajı! İsrail’den Lübnan’a müzakere resti
İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm: Genç kadının son anları kamerada
Gündem

İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm: Genç kadının son anları kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’un Fatih ilçesinde, tatil için Almanya’dan gelen 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser, konakladığı otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakılırken, genç kadının ölmeden kısa süre önce bir esnaftan yardım istediği görüntüler ortaya çıktı.

20 Nisan tarihinde tatil amacıyla Almanya’dan İstanbul’a gelen Selin Başak Schlosser, Fatih Muhsine Hatun Mahallesi’nde bir otele yerleşti. 23 Nisan günü kendisinden haber alamayan otel personelinin ihbarı üzerine odaya giren ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ilk incelemelerde, Schlosser’in vücudunda herhangi bir darp, cebir veya kesici alet izine rastlanmadığı rapor edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için detaylı otopsi süreci devam ediyor.

5 şüpheli serbest bırakıldı

Polis ekipleri, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayın çok yönlü soruşturması sürerken, güvenlik kameralarından elde edilen yeni detaylar dikkat çekti.

Yardım istediği görüntüler ortaya çıktı

Soruşturma dosyasında yer alan güvenlik kamerası kayıtlarında, Schlosser’in hayatını kaybetmeden önce takip edildiğini öne sürerek bir bakkala sığındığı görülüyor. Görüntülerde şu detaylar yer alıyor:

  • Genç kadın telaşlı bir şekilde bir bakkal dükkanına giriyor.
  • İçeride yaklaşık 5 dakika boyunca kalarak çevresindekilere bir şeyler anlatıyor.
  • Takip edildiği iddiasıyla çevresinden yardım talep ediyor.

Polis, genç kadının yardım istediği bu anların ölüm olayıyla bir bağlantısı olup olmadığını ve o anlarda gerçekten takip edilip edilmediğini araştırıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz selçuk

Kadın kullanır. Türkiye'de kadınların tir şoförü olması için şartlar yok. Erkek leri teşvik edelim
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23