'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! Hepsi rüşvetmiş" diyen sanıktan para kuleleri ve gizli toplantı itirafı! ‘Ateşkese rağmen ABD ve İsrail'e güvenmiyoruz’ Biz hala savaştayız Haydut beslediği katili uyardı "Baraj patladı" yalanında karar vakti! Oğuzhan Uğur ve ekibi için yolun sonu göründü! İsrail'in amacı Gazze'yi unutturmak İHA'larla vurulmuştu! Putin'den jet hızında talimat Siyonist rejim Kudüs’ü insansızlaştırmak için neşteri vurdu! Kudüs’te Filistin varlığına karşı topyekün savaş! Katil Esad’ın zindanlarındaki vahşetin kayıtları sızdı: Binlerce kişi işte böyle katledildi Firarinin babası neden sustu? Gülistan doku soruşturmasında gizlenen tehdit Trump: İran bizi aradı 'çöküyoruz' dedi! Hürmüz'ü hemen açmamızı istiyorlar
İSLAM 29 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
29 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü istifadelerinize sunuyoruz... (29 Nisan 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٨٣) تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذٖينَ لَا يُرٖيدُونَ عُلُواًّ فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَاداًؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقٖينَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(83) İşte âhiret yurdu.
       Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış      bulunuyoruz.
       İyi son, Allah’a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.

(Kasas Suresi, 28/83)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

“İşte” diye çevirdiğimiz tilke kelimesi Arap dilinde genellikle büyük ve önemli şeylere işaret için kullanılır; burada nitelikleri hakkında daha önce bilgi verilmiş olan âhiret yurdunun önemli ve ebedî nimetlerle dolu olduğunu göstermektedir. Nitekim Hz. Peygamber âhirette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve akıllara gelmeyen güzel nimetlerin var olduğunu haber vermiştir (Buhârî, “Tevhîd”, 35; Müslim, “Îmân”, 312).

Bu nimetler yeryüzünde böbürlenmek, egemenliğini kullanıp fesat çıkartmak ve zulmetmek istemeyenlere verilecektir. “İyi son, Allah’a karşı gelmekten sakınanların olacaktır” cümlesi, diğer dinî ve ahlâkî görevleri yerine getirmek yanında, özellikle bu bağlamda, uhrevî nimetleri elde edebilmek için İslâmî ölçülere uygun olmayan bir yol ve niyetle dünyevî varlık ve değerlerin peşine düşmemek; ayartıcı, baştan çıkartıcı şeylere düşkünlük göstermemek gerektiği anlamını içermektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 248


ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)


