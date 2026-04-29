Avustralya e-Güvenlik Başkanı hedefte: Sosyal medya yasağı sonrası ölüm tehdidi
Avustralya e-Güvenlik Başkanı hedefte: Sosyal medya yasağı sonrası ölüm tehdidi

Avustralya e-Güvenlik Başkanı hedefte: Sosyal medya yasağı sonrası ölüm tehdidi

16 yaş altına sosyal medya yasağı sonrası Avustralya’nın e-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, yoğun çevrim içi taciz ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Binlerce nefret mesajına maruz kalan Grant, kendisi ve ailesinin hedef gösterildiğini söyledi.

Avustralya'da yayın yapan SBS News'in haberine göre Grant, bir podcast programında yaptığı konuşmada, gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan düzenlemenin ardından hedef alındığını kaydetti.

Grant, kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini, hakkında deepfake içerikler yayıldığını ve tehdit mesajları aldığını belirtti.

Aile fertlerinin güvenliğinden endişe duyduğunu dile getiren Grant, güvenliğini sağlamaya yönelik önlemlerin yeterli olmadığını ifade etti.

Avustralya'daki sosyal medya yasağını duyurmasının ardından Grant hakkında 75 bin adet paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 80'inin tehdit içerdiği tespit edildi.

AVUSTRALYA'DA SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ SINIRI

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) ceza ödemesi öngörülüyor.

