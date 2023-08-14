Nane şerbeti, ilaçlara denk geliyor! Herkes yaptı siz de için: Bir anda sakin kalmak elinde! Böyle değerlendirin!

Nane Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler

️1 demet taze nane

️2 çorba kaşığı şeker

️1 limon suyu

️3 çorba kaşığı nane şurubu

️5 su bardağı su

️1 şişe soda

Hem içinizi ferahlatacak hemde sağlıklı şahane bir içecek sizlerle. Nane şerbeti yaz günlerinde doğal bir şekilde serinletici ve ferahlatıcı etkisiyle birçok içeceğin önüne geçiyor. Aynı zamanda sağlığınız içinde faydalı olan nane şerbeti, iştahınızı açar, sinirleri yatıştırır ve vücudunuza rahatlık, enerji verir.

Nane Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Nane yaprakları ayıklanır yıkanıp süzülür.

Üzerine şeker ilave edilir.

3 / 4 saat bekletilir.

Daha sonra su ilave edilir ve 10 dakika kaynatılır.

Soğuyan nane şerbetimiz süzülür bir sürahiye boşaltılır.

Limon suyu ve nane şurubu ilave edelim Tam servis esnasında nane şerbetinin içerisine 1 şişe sodayı ekleyelim ve taze nane yaprağı ve buz ile servis yapalım. Afiyet olsun.

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