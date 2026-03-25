Vücudunun bir bölümü yok ama azim çok: Engelleri birer birer yıkan küçük hafız

Doğuştan yüzde 95 oranında ortopedik engeli bulunan Akın, 2018 yılında başladığı hafızlık eğitimi sürecinde koronavirüs salgını ve 6 Şubat depremleriyle birlikte toplumsal ön yargılarla baş etmek durumunda kaldı ve hafızlık eğitimi, karşılaştığı bu sorunlar nedeniyle defalarca sekteye uğradı.

Deprem sonrası İstanbul’a yerleştiklerinde bazı kursların engeli nedeniyle kendisini kabul etmediğini belirten Akın, 2024’te Üsküdar’daki İmam-ı Azam Kur’an Kursu’na kabul edilerek eğitimine devam etme imkanı buldu.

Kur’an-ı Kerim’i geçen yıl ezberleyerek Diyanet İşleri Başkanlığının sınavlarında başarılı olan Akın, hafızlık ünvanını aldı.

Gittiği bazı kurslardan engeli nedeniyle geri çevrildiğini anlatan Akın, özellikle İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir Kur’an kursundan aldığı ret yanıtının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

İmam-ı Azam Kur’an Kursu’nda ise hiçbir zaman engelli gibi hissettirilmediğini ifade eden Akın, kısa sürede eğitimini tamamladığını dile getirdi.

Akın, hafızlık sürecini şöyle anlattı: “Hafızlık sürecim 2018’de başladı, 2019’a kadar devam ettim. Koronavirüs nedeniyle ara verdim. 2023’te tekrar başladım, bu kez deprem oldu. İstanbul’a geldim, yeniden başladım ve bir yılda tamamladım. İlk başta 'Yapamazsın.' diyenler oldu ama başardım.”

Hocalarının her zaman destekleyici olduğunu belirten Akın, "Hocalarım bana cesaret verdi. Ailem de hep yanımdaydı. Engelim hafızlık yapmama engel değildir. Bir engelli istediği her şeyi yapabilir." dedi.

BİZE 'ENGELLİDİR, EVDE OTURSUN' DİYORLARDI

Baba Abdülkadir Akın da süreçte yaşadıkları zorluklara dikkati çekti. Oğlunun engeli nedeniyle hayatının zaten zor olduğunu, ön yargıların bunu daha da ağırlaştırdığını ifade eden Akın, bazı kurumların çocuklarını yapamayacağı düşüncesiyle kabul etmediğini söyledi.

Akın, "Herkes 'Bu çocuk hafız olup da ne olacak?' diyordu. 'Olmazsa da olur.' diyorlardı mesela. Bize zaten 'Engellidir, bırakın evde otursun.' gibisinden şeyler diyorlardı ama biz hiç yılmadık, her zaman evladımızın arkasındaydık, desteğimizi hiç esirgemedik." diye konuştu.

Toplumdaki ön yargıların engelli bireyleri ve ailelerini yıprattığını vurgulayan Akın, engelli çocukların toplum tarafından kucaklanması gerektiğini kaydetti.

BİZİM İÇİN HİÇBİR ENGELİ YOKTU

İmam-ı Azam Cami Erkek Kur’an Kursu Yöneticisi Muzaffer Keskin ise Emrullah Akın’ın kısa sürede gösterdiği başarıyla en dikkat çeken öğrencilerden biri olduğunu anlattı.

İlk başta kısa süreli çekince yaşadıklarını ancak Akın’ın hafızlık için gerekli tüm özelliklere sahip olduğunu gördüklerini belirten Keskin, "Bizim için hiçbir engeli yoktu." dedi.

Akın’ın derslerde hem başarılı olduğunu hem de diğer öğrencilere örnek olduğunu ifade eden Keskin, kendilerinin de ondan çok şey öğrendiğini dile getirdi.

Keskin, engellilerin toplumdan dışlanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Engeller sadece zihnimizde. Aslında zihninden kaldırdığımızda engelleri istedikleri her şeyi yapabilirler, Rabb'imizin yardımıyla izin verdiği ölçüde. Emrullah da istedi, gayret etti ve zihniyle yapabileceği en güzel şeyi yaptı belki de. Allah'ın kelamını ezberledi. Kur'an'ın muhafızlarından oldu. Bu çok büyük bir şeref. Emrullah da bu şerefe nail oldu." ifadelerini kullandı.