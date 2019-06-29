Vücüduna yapışan keneyi çıkarınca öldü Sivas'ta, üzerine yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanıp, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan çoban Ahmet Sarigene, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde çobanlık yapan Ahmet Sarigene (30), 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sarigene, Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilden Ahmet Sarigene, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ancak Sarigene, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. DHA'nın haberine göre ailesine teslim edilen Sarigene'nin cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.

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