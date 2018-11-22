Vücudumuz günün farklı saatlerinde farklı salgılar üretir

Vücudumuz için hayati konumda olan bu hormonlardan gece uyurken salgılananlarından bazıları şunlar:

1-MELATONİN HORMONU

Melatonin hormonunun temel görevi, vücudun biyolojik saatini ve ritmini ayarlamaktır. Hormonun üretimi gün içinde ışığın durumuna göre değişir. Üretim gece başlar ve sabaha karşı durur.



Melatonin salgılanması genellikle 21.00- 22.00 saatleri arasında başlar.

En yüksek değerlerine ise 02.00-04.00 saatlerinde ulaşır ve 07.00-09.00 arasında sona erer. Gece ne kadar uzarsa, melatonin salgılanması da o kadar uzun sürer.

2-PROLAKTİN HORMONU

Annenin göğsünde bulunan süt bezlerini harekete geçiren çok özel bir hormon olan prolaktin hormonu hipofiz bezinden salgılanır. Bebeğin emmeye başlaması ile sinirler yoluyla omuriliğe uyarıcı gelir, buradan çıkan bir yol ile hipotalamus harekete geçer, oksitosin ve vazopressin salgılar. Bu iki hormon kana karışarak göğüse ulaşır ve burada hücreler kasılır, hücrelerdeki süt kanallara iner. Böylece bebek süt emmeye başlamasından 30 saniye sonra süt akmaya başlar. Bebeğin beslenmesinde ana rol oynayan prolaktin hormonunun salgılanması gece maksimum dereceye ulaşır. Bu hormon erkeklerde yoktur!

3-TESTOSTERON HORMONU

Hipofiz bezinden salgılanan LH hormonu sayesinde üretilir. Ancak testosteron LH hormonunun kontrolü altında olduğu kadar, LH hormonu da testosteronun kontrolü altındadır. Kanda testosteron miktarı arttığı zaman, testosteron molekülleri hipofiz bezine daha fazla LH hormonu üretmemeleri için baskı yapar.

Ne zaman testosteron miktarı azalır, o zaman LH hormonunun üretimi tekrar başlar. Üretilen LH hormonu testisleri harekete geçirir ve azalan testosteron miktarının artırılması için ek üretim yapılmasını emreder. Sadece erkeklere ait bu hormon günün her saatinde salgılanmakla beraber gece % 40 daha fazla salgılanır.

4-TİROİD HORMONU

Bu tiroksin denilen hormonunun kalbimizin kasılma gücünün, kalp atım sayısının, solunumun ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde, oksijen tüketimi ve ısı üretiminde, kan hücrelerinde alyuvarların üretiminde, kemik yapımında, karbonhidrat, yağ, protein ve vitamin metabolizmasının düzenlenmesinde, anne karnındaki bebeğin beyin ve iskelet gelişiminde ve doğurganlıkta çok önemli görevleri vardır.

Tiroksine ihtiyaç duyulduğu anda hipotalamus, hormonal sistemin orkestra şefi olan hipofiz bezine bir emir gönderir. Emri alan hipofiz bezi, tiroid bezinin harekete geçmesi gerektiğini anlar.



O da hemen tiroid bezine emir verir. Emir-komuta zincirinin son halkası olan tiroid bezi de hemen tiroksin hormonu üretir ve kan yoluyla bunu bütün vücuda dağıtır.

Tiroid uyarıcı hormon, gece 02.00 ila 04.00 saatleri arasında maksimum seviyeye ulaşır.

Akşam 18.00–22.00 saatleri arasında ise minimum seviyededir. Bu iki saat arasında % 50 fark vardır.

Olağanüstü uyumlu sistemi idrak edebiliyor musunuz? Yaradılışımızda tiroid hormonuna yüklenen görevin ihtişamı akıllara durgunluk verici!.

5- BÜYÜME HORMONU

Bir yaşını dolduran bir bebek, doğduğu güne oranla yaklaşık olarak iki kat daha ağır, ve % 50 daha uzundur.

Bir yıl içinde büyük bir hızla kilo almış, boyu uzamış ve vücudu orantılı bir şekilde büyümüştür.

Yaklaşık 3 kg. ağırlığında, 50 cm. boyunda yeni doğan bir bebek, yirmi – yirmi beş sene içinde yaklaşık 80 kg. ağırlığında 1.80 cm. uzunluğunda yetişkin bir insana dönüşür.

Bunların olmasını sağlayan hipofiz bezinden salgılanan mucize bir molekül, büyüme hormonudur.

Küçük bir bebeğin yetişkin bir insan olması için gereken büyüme işlemi iki farklı şekilde gerçekleşir.

Bazı hücreler hacimlerini artırırlar. Bazı hücreler de bölünerek çoğalırlar.

İşte bu iki işlemi de sağlayan ve yöneten büyüme hormonudur. Büyüme hormonu, beyindeki hipofiz bezinden salgılanır ve bütün vücut hücrelerine etki eder.

Her hücre hipofiz bezinden kendisine gelen mesajın anlamını bilir.

Eğer genişlemesi gerekiyorsa genişler. Bölünerek çoğalması gerekiyorsa çoğalır.

Meselâ yeni doğmuş bir bebeğin kalbi yetişkin halinin yaklaşık olarak 16’da biri kadardır.

Dikkat buyurun : Oysa toplam hücre sayısı yetişkin kalbindekilerle aynıdır.

Büyüme hormonu gelişme döneminde kalp hücrelerine teker teker etki eder.

Her hücre, büyüme hormonunun kendisine emrettiği kadar gelişme gösterir. Böylece kalp de büyüyerek yetişkin bir insanın bedenine kan pompalayabilecek bir boyuta gelir.

Ya sinir hücreleri?

Sinir hücrelerinin çoğalması da bebek henüz anne karnındayken, 6. ayın sonunda biter. Bu aşamadan doğuma ve doğumdan yetişkinliğe kadar olan devrede sinir hücrelerinin sayıları sabit kalır.



Vücut büyüdükçe, büyüme hormonu sinir hücrelerine de hacimsel olarak büyümelerini emreder. Böylece sinir sistemi büyüme çağının bitimiyle beraber son halini alır.

İnsanın gelişimi açısından son derece önemli olan büyüme hormonu uykuya geçilir geçilmez kanda maksimum seviyeye ulaşır.

Biz "ben.. ben.." der dururuz ama, bizde bir "ben vardır bizden içeri" ona hiçbir hükmümüz yoktur! O kendisine emredildiği şekilde çalışır durur! Üstelik övünmeden, kibirlenmeden!