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VSY Biotechnology, Almanya'da yeni lojistik merkezini açtı

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi Özge Altunbaş Göktekin:- "Avrupa ülkeleri ile sıkı işbirliklerimiz mevcut. Hollanda ve İspanya'daki merkez ofislerimizin yanı sıra distribütörlük ağlarımızla, lojistik merkezlerimizle Avrupa’da etkin bir rol alıyoruz"

23 Ağustos 2019 Cuma 09:17
VSY Biotechnology, Almanya'da yeni lojistik merkezini açtı

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, 20 Ağustos 2019'da Almanya'da yeni lojistik merkezinin açılışı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology, yıl başından bu yana yeni online sipariş sistemini devreye alırken atılımlarına devam ediyor.

Hollanda, İspanya aynı zamanda Almanya'da merkez ofisleri bulunan VSY Biotechnology, Avrupa'da lojistik merkezleri ile de ağını güçlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, küresel dünyada, teknoloji ve lojistik merkezlerini kullanarak coğrafi farklılıkları gözetmeksizin tüm dünyada her zaman müşterileri ile yakın ilişkiler kurmak üzere ağlarını geliştirdiklerini belirtti.

Göktekin, "Dağıtım ağlarımızın yapısı teknoloji ile bütünleşiyor. Uluslararası bir firma olarak yaklaşık 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir büyümemize bağlı olarak tedarik zincirimizi ve lojistik faaliyetlerimizi her geçen gün geliştirerek artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Göktekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası bir marka olarak özellikle Avrupa ülkeleri ile sıkı işbirliklerimiz mevcut. Hollanda ve İspanya'daki merkez ofislerimizin yanı sıra distribütörlük ağlarımızla, lojistik merkezlerimizle Avrupa’da etkin bir rol alıyoruz. Just in Time denilen Tam Zamanlı Üretim Modeliyle, yani istenilen yüksek kalite inovatif ürünü tam zamanında, istenilen tarihte, istenilen miktarda üretip sağlayabilmeye odaklanıyoruz.

Avrupa'daki müşterilerimize çok daha hızlı bir şekilde ulaşma ve istedikleri ürünleri teslim etme amacımıza uygun olarak hem yeni sipariş sistemimizi hem de yeni lojistik merkezimizi kurduk. Almanya’da yeni lojistik merkezimiz ve online sipariş sistemimizle Avrupa'daki hızımızı artırıyoruz. VSY Biotechnology'den ürün talep eden Avrupalı müşterilerimiz, dijital ortamda siparişlere anlık ulaşabiliyor, çok kısa sürede ürünleri teslim alabiliyorlar. Müşteri memnuniyetini inovatif ürünlerimizle birlikte sunduğumuz yüksek kaliteli hizmetlerimizle de en iyi seviyeye çıkarmak üzere çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:17
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