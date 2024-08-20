Volvo’dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldık

Ülkemizdeki oldukça popüler popüler olan Volvo, birkaç gündür gündemden düşmüyor. 2023 yılında satış rekoru kıran Volvo Türkiye, dün yaptığı açıklamayla kitlesini üzmüştü. Şirket, sedan satışı yapmayacağına yönelik açıklamalarını detaylandırdı.

Volvo:” “Sedan satışına son verilmesi değil ara verilmesi söz konusu”

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, yenilenen gümrük vergileri nedeniyle önümüzdeki yıldan itibaren sedan modellerin Türkiye’de satışını durduracaklarını açıkladı. Emiroğlu’nun yaptığı açıklama şu şekildeydi;

“Sedan modellerimiz ise Çin’de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz”

Bu açıklama, sosyal medyada “Volvo, Türkiye pazarında sedan satışlarını tamamen durdurdu.” yorumlarına neden oldu. Bu durumu karmaşık bulan yetkililer, bugün bir açıklama yayınladı. Açıklama, “Volvo sedan modellerin satışı durdurulmadı, sadece ara verildi.” şeklinde oldu. Kararın “Elektrifikasyon vizyonu” çerçevesinde alındığı belirtildi.

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Açıklamanın tamamı şu şekilde;

“Volvo Cars, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde, 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyor. Bu doğrultuda mevcut süreçlerini iyileştirmeye odaklanan marka, 2025 yılı için iklim eylem planı ve döngüsel ekonomi alanında çalışmalara devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla global satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden olmasını planlayan Volvo Cars, otomobil başına düşen karbon ayak izini de yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.

Bu vizyon çerçevesinde Volvo Cars, sedan modellerinin global üretimini Avrupa pazarı için çok daha önce açıklanan üretim planı çerçevesinde 2024 itibariyle bitirme kararı almıştır. Volvo Car Türkiye de bu üretim planına istinaden müşterilerin taleplerini karşılayacak şekilde otomobil stoğunu inşa etmiştir.

Satışı Türkiye’de bir süre daha devam edecek olan sedan modellerin yerini ise gelecekte elektrikli versiyonları alacaktır. Bu doğrultuda sedanların satışına son verilmesi değil ara verilmesi söz konusudur.”