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Volkswagen'in kararı Bulgarları çıldırttı! 'Türkiye olamaz, engelleyin'

Bulgaristan Milliyetçi Hareket Partili Avrupa Parlamentosu milletvekili Angel Cambazki, Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı fabrikanın engellenmesi için AB komisyonuna çağrıda bulundu.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:44
Volkswagen'in kararı Bulgarları çıldırttı! 'Türkiye olamaz, engelleyin'

Geçen hafta Türkiye'de yaklaşık 1 milyar euro tutarında fabrika yatırım yapma kararına nihai halini vermeye çalışan Volkswagen, Ankara ile taşıt vergisi rejimi hakkında görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.

Şirket, yeni fabrika yatırımı hakkındaki son resmi açıklamasında ise Bulgaristan'ın da değerlendirildiği yatırım hakkında nihai kararın, henüz verilmediğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Volkswagen'in Türkiye'yi seçtiğini duyurmuştu.

Fabrika kurulmasını engelleyin çağrısı

Bulgaristan Milliyetçi Hareket Partili, Avrupa Parlamentosu milletvekili Angel Cambazki, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na çağrıda bulunarak Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurmasının engellenmesini talep etti.

Bulgaristan medyasına konuşan Cambazki, Alman şirketin fabrikasını çevreyle ilgili hiçbir mevzuata uymayan ve havayı dilediği gibi kirleten, insan haklarını ihlal eden, gazetecileri tutuklayan ve hapse atan Türkiye'de' inşa etme kararı almak üzere olduğunu belirtti.

"Erdoğan'ı engellemeliyiz"

1 Kasım'da göreve başlayacak olan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e seslenen Cambazki, bu anlaşmanın hayata geçirilmesinin önüne geçilmesini ve Avrupa'nın paralarının İslamlaşma sürecinde bulunan ülkeye gönderilmemesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın finanse edilmesinin önüne geçilmesini talep etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikayla ilgili, "Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli." açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:44
  1. Manisa
  2. Ankara
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Avrupa Parlamentosu milletvekili Angel Cambazki
  5. Volkswagen

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