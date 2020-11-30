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Otomotiv Volkswagen ve Tesla uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretecek
Otomotiv

Volkswagen ve Tesla uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretecek

İddialara göre, dev otomobil üreticileri Tesla ve Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli otomobiller için kolları sıvamış durumda. İşte konuyla ilgili tüm detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:43:00 -
Volkswagen ve Tesla uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretecek

Elektrikli otomobiller son zamanlarda oldukça yayıldı. Birçok otomobil üreticisi elektrikli otomobil üretimi için harekete geçti. Alman otomobil devi Volkswagen'in de elektrikli otomobil üretimine yöneleceği biliniyordu. Yeni bir iddiaya göre Volkswagen ve Tesla, 'uygun fiyatlı' elektrikli otomobiller için kolları sıvadı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Eylül ayında düzenlenen 'Battery Day' isimli bir etkinlikte Tesla'nın 3 yıl içerisinde 25 bin dolardan piyasaya sürülecek tam otonom bir araba üreteceğini açıklamıştı.

Üretilecek yeni nesil elektrikli otomobillerin tahmini 25 bin-30 bin dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtildi. Ancak her iki firma da konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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