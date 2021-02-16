Volkswagen meydan okudu: Sizden korkmuyoruz

Eğer Apple gerçekten elektrikli bir araç üretirse, görünüşe göre bu durum Volkswagen için endişe kaynağı olmayacak. Reuters'ın söylediğine göre VW yöneticisi Herbert Diess, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ile yaptığı görüşmede firmasının Apple Car'dan "korkmadığını" söyledi. CEO, otomobil endüstrisinin "tek bir hamleyle ele geçirebileceğiniz" bir teknoloji sektörü olmadığını söyledi ve Apple ne sunarsa sunsun, "tek gecede" sektörü domine edemeyeceğini belirtti.

Diess, Apple'ın batarya, tasarım ve yazılım alanlarında yeteneği olduğu için bu alana girmesinin mantıklı olduğunu da kabul ediyor. Söylentilere göre Apple, daha uzun bir menzil sunacak olan "çığır açıcı" bir batarya tasarımına güveniyor. Ayrıca bu bataryanın daha güvenli ve kobalt kullanımından vazgeçmesi sebebiyle daha etik olması da mümkün. LiDAR ve diğer teknolojiler de bu araca kendini sürme yeteneğini vermek için kullanılacak.

Yine de Apple, bir otomobil üretmek için pek çok farklı zorlukla karşı karşıya. Otonom bir gelişmiş EV üretmenin normal zorluklarının yanı sıra, otomobilleri kendi üretmeyecekse kendine üretim için farklı ortaklar da bulması gerekiyor ve kısa bir süre önce Hyundai, artık Apple ile bir ortaklık üzerinde konuşmadıklarını söyledi. Daha önce bildirilen 2024 hedefine halen yıllar bulunuyor ve şu anda çağ açıcı olarak görülen pek çok teknolojinin o yıllarda daha normal gözükmesi mümkün.

Ancak bize göre, VW'in bu kadar rahat olması da doğru değil. 2006 yılında Palm CEO'su Ed Colligan da Apple'ın "akıllı telefon işine basitçe giremeyeceğini" söylemişti. Daha sonra yaşananlar ise malumunuz...