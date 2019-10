Volkswagen, 6 ödül birden kazandı

Volkswagen, Automotive Brand Contest 2019’da Passat, T-Cross, ID. ROOMZZ ve ID. BUGGY modelleriyle “Konsept”, “İç Tasarım” ve “Yüksek Satış Hacimli (Volume) Marka Dış Tasarım” kategorilerinde 6 ödül birden kazanarak “Best of Best” ödülünün sahibi oldu. ID. ROOMZZ konsept otomobili “Konsept” kategorisinde “Best of Best” büyük ödülüne layık görülürken, ID. BUGGY konsept otomobili birincilik ödülünü aldı. Yeni Passat modeli ise “İç Tasarım” kategorisinde “Best of Best” ödülü ile ilk sırayı alırken, T-Cross dış tasarım kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Yeni Passat, Alman Tasarım Konseyi üyeleri tarafından otonom sürüş teknolojisi adına bir önemli kilometre taşı ve Volkswagen tasarımcılarının başyapıtı olarak tanımlanarak büyük beğeni topladı.