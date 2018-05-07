Volkan Demirel:Oyuncularımız 12-13 KM koşmuş ama taraftarımız hala Sow...

Taraftarın tavrını eleştiren Volkan Demirel şu sözleri kullandı.



"Zor bir maç değildi ama biz zorlaştırdık. Isınmadan itibaren Bursaspor taraftarları sürekli tezahüratlar yapıyor. Birlik olsak. Benden çok Sow'u kimse sevmez, bazı oyuncularımız 12-13 KM koşmuş ama taraftarımız hala Sow diye bağırıyor. Biraz da kendimize bakalım. Ben bunu anlayamıyorum. Herkes lütfen kendisine baksın.



Takıma istenilen bu arzuyu ve isteği göremiyoruz. İlk önce bu takım sevilmeli, saygı duyulmalı. Hatalarımız oldu ama düzeltmesini bildik bir yerde. Kupayı da kazanmak istiyoruz. Üzülüyorum gerçekten...



Beni sevmeyin, yuhalayın ama bu takıma saygı gösterin. Benim söyleyeceklerim sadece bu kadar."