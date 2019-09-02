Volkan Demirel kimdir? Volkan Demirel sözleşmesinin ayrıntıları

Fenerbahçe’de uzun zamandır devam eden Volkan Demirel belirsizliği sona erdi. Transfer döneminin bitimine saatler kala Fenerbahçe deneyimli oyuncusu Volkan Demirel’le 1 yıllık anlaşmaya vardı. Peki, Volkan Demirel kimdir? İşte, Volkan Demirel sözleşmesinin ayrıntıları…

Fenerbahçe, 17 yıldır kalesini başarıyla koruyan Volkan Demirel ile yeniden anlaştı. İşte kulüpten yapılan Volkan Demirel açıklaması:

Fenerbahçemizin şanlı formasını 17 yıldır başarıyla taşıyan, kulübümüzün sembol isimlerinden olan Volkan Demirel ile kulübümüz arasındaki görüşmeler karşılıklı anlaşma ile karara bağlanarak, odak noktasında ‘Fenerbahçelilik’ olan yepyeni bir yolculuğa adım atılmıştır.

Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle Sarı Lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe’sinin başarıları için sarf edecektir.

Bu doğrultuda, değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır.

Fenerbahçeli Volkan’a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz.

Şimdi şanlı renklerimizle, aynı tutkuyla hep birlikte yeni yolculuklara!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

olkan Demirel, 27 Ekim 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Okul takımındayken orta saha mevkiinde görev yapan Demirel, takımın kalecisinin takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçti. Bunun ardından okul takımındaki arkadaşlarıyla Kartalspor'a transfer oldu.

2000-02 yılları arasında Kartalspor'da forma giyen Demirel bu takımda 51 maça çıktı.

2002 senesinde Fenerbahçe'ye transfer oldu ve hala Fenerbahçe forması giymektedir.

17 senedir Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel sarı-lacivertli forma altında 515 maça çıktı.

Volkan Demirel, Fenerbahce formasıyla 5 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 3 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.

Volkan Demirel evli ve 2 çocuk babasıdır.