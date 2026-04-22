Volkan Demirel, Galatasaray'ın zaafını açıkladı

Galatasaray galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "60-65 dakikadan sonra Galatasaray'ın performans olarak düştüğü bir durum var. Bunu biliyorduk. İnşallah bu maç bir kırılma olur ve bundan sonra istediklerimizi alırız'' ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kupada 2-0 kazanılan Galatasaray mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"NASİP BUGÜNEYMİŞ"

Mücadeleyi değerlendiren Volkan Demirel, "Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık. O maçta hatalarımızı gördük. Nasip bugüneymiş. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar." dedi.

 

"BİLİYORDUK! 60-65'TEN SONRA DÜŞÜYORLAR"

Galatasaray'ın zayıf karnını açıklayan genç teknik adam, "60-65 dakikadan sonra Galatasaray'ın performans olarak düştüğü bir durum var. Bunu biliyorduk. Bugün oynayan kaleci Erhan'dan tutun da 19 yaşındaki Osman'ı herkesi tebrik ediyorum. Taraftara selam gönderiyorum, bu akşamın keyfini yaşasınlar. Ben bu takıma çok güveniyorum, çok çalışıyorlar. İnşallah bu maç bir kırılma olur ve bundan sonra istediklerimizi alırız." ifadelerini kullandı.

''32 PUAN HEDEFİM VAR''

Ligdeki durumları hakkında da konuşan Demirel, "32 puan hedefim var. Oynadığım takımlar hep güçlü takımlardı ama bugünkü galibiyet bizim için çok anlamlı oldu. Umutlu bakacağız ileriye doğru. Bu takıma çok güveniyorum. İnşallah hafta sonu çok iyi oynayarak ligdeki yerimizi sağlamlaştıracağız. Bütün düşüncemiz o." yorumunu yaptı.

''EKSTRA ÜZÜLMÜŞ OLABİLİRLER''

Volkan Demirel son olarak, "Galatasaray taraftarı bize kaybetmiş olduğu için üzgün olabilir. Bir de burada ben olduğum için ekstra üzülmüş olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

İLK GALİBİYETİ GALATASARAY'A KARŞI

Başkent ekibindeki ikinci döneminde şu ana kadar hiç maç kazanamayan Volkan Demirel, ilk galibiyetini Galatasaray’ı eleyerek aldı.

+90 (553) 313 94 23