Volkan Demirel futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Fenerbahçe'de 5 şampiyonluk yaşamış, 17 yılı geride bırakmışVolkan Demirel, futbolu bırakmak için erken olduğunu söyledi.

TRT Spor'un sorularını yanıtlayan tecrübeli eldiven, "Jübile gibi niyetim yok ama yaptırıyorlar bize. Fizik durumuma baktığımda erken olduğunu düşünüyorum." dedi.

Başarılı eldiven, "4. yıldızı ve 6. şampiyonluğumu kazanmadan bırakmak istemiyorum. İsteklerim çok büyük istekler değil. Bir camiada en fazla kalan oyuncu olmak istiyorum. Uzun zamandır bir yerde kalan herkes için 'değişim değişim' deniyor. 8 maç kaldı. Şans verilirse elimden geleni yapacağım. Görev verilmese de kulübede elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki sezon oturur konuşuruz. Şampiyonluk ve 4. yıldızdan sonra kendi jübilemi yaparım." diye konuştu.