Volkan Bozkır, 9 yıllık Dışişleri Komisyonu Başkanlığı dönemini anlattı

TBMM (AA) - SİNAN USLU - Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "TBMM Dışişleri Komisyonu başkanlığı görevini üstlendiğim dönemde, parlamenter diplomasinin tüm kanallarını kullanarak TBMM'nin, ülkemizin dış politikasına katkı sağlaması temel önceliğim oldu." dedi.

Bozkır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM bünyesinde 2011'den itibaren 24, 25, 26 ve 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak yer aldığı 9 yılda, 4 kez seçilerek üstlendiği TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevinin, BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilmesi dolayısıyla bugün itibarıyla sona erdiğini söyledi.

Meclisin böylesine önemli bir organının başkanlığını yapmaktan onur ve gurur duyduğunu dile getiren Bozkır, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevi süresince, komisyonun 55 parlamento heyetini ağırladığını, 53 ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Bozkır, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı sıfatıyla veya heyetlere başkanlık ederek, toplam 50 uluslararası toplantıya katıldığını, 25 ülkeden üst düzey siyasetçiyi komisyon toplantılarında ağırladıklarını belirtti.

Bu dönemde ayrıca Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan, Türkiye-Rusya-İran ve Türkiye-Romanya-Bulgaristan Dışişleri komisyonları üçlü toplantılarının gerçekleştirildiğini aktaran Bozkır, Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak, Türkiye'de mukim büyükelçilerle 150 civarında görüşmede, parlamentolar arası ilişkiler, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkiye-ABD ve Türkiye-Avustralya Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanlıkları yaptığını da kaydeden Bozkır, ayrıca Türkiye-Rusya Üst Düzey Stratejik İşbirliği'nin temel organlarından biri olan Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanlığı'nı yürüttüğünü söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu başkanlığı görevini üstlendiği dönemi anlatan Bozkır, "Bu süre zarfında parlamenter diplomasinin tüm kanallarını kullanarak, TBMM'nin, ülkemizin diğer ülkelerle ikili ilişkilerine, bölgesel ve küresel uluslararası iş birliklerine, karşılaşılan bölgesel ve küresel zorluklar karşısında ülkemizin dış politikasına katkı sağlaması temel önceliğim oldu." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonunun, başkanlığı döneminde 107 kez toplandığına, bu toplantılarda 525 uluslararası sözleşme onaylandığına ve TBMM Genel Kurulunun onayına sunulduğuna dikkati çekti.

Bozkır, "Öncelikle şahsıma duydukları güven ve gösterdikleri teveccüh dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve görevim zarfında verdikleri önemli destek ve katkı dolayısıyla, TBMM Başkanlarımız, Sayın Cemil Çiçek'e, Sayın İsmail Kahraman'a, Sayın Binali Yıldırım'a ve Sayın Mustafa Şentop'a ve Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanlığımız teşkilatına içten teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.



