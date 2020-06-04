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Spor

Voleybolda yabancı kontenjanı aynı kaldı

- TVF, 2020-2021 sezonunda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde yabancı oyuncu sayısını değiştirmeyerek aynı anda sahada 3, kadroda ise 4 yabancı ismin yer almasına izin verdi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:24:22 -
Voleybolda yabancı kontenjanı aynı kaldı


ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2020-2021 sezonunda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde yabancı oyuncu sayısını değiştirmedi.

TVF, 2020-2021 sezonu öncesi kulüplere bildirilerini internet sitesinde yayımladı.

Yayımlanan bildiriye göre 2019-2020 sezonunda uygulanan kulüplerin sahada yer verebileceği yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gidilmedi. Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde takımlar aynı anda sahada 3, 14 kişilik maç kadrosunda ise 4 yabancı voleybolcuya yer verebilecek.

Federasyon, 1. Lig ve 2. Lig'deki yabancı kuralında da değişiklik yapmadı. 1. Lig'de kulüpler yeni sezonda da 3 yabancı oyuncuya lisans çıkarabilecek ancak bunların 2'sini maç kadrosuna dahil edebilecek. 2. Lig'de ise yine yabancı oyuncu oynatılamayacak.

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