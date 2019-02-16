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Voleybolda Ankara derbisi

- Efeler Ligi'nin lideri Halkbank, yarın takipçisi Maliye Piyango ile karşılaşacak

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:20
Voleybolda Ankara derbisi


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin lideri Halkbank ve takipçisi Maliye Piyango, yarın 18. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 16.30'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Halkbank, 17 maçta 14 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda elde ettiği 43.46 puanla lider durumda bulunuyor.

Maliye Piyango ise 13 galibiyet, 4 yenilgi sonucu kazandığı 39.26 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısındaki maçta Halkbank, rakibini 3-1 mağlup etmişti.


- Giuliani: "Az hata yapan kazanır"


Halkbank Başantrenörü Alberto Giuliani, Maliye Piyango'nun güçlü bir ekip olduğunu, puan tablosundaki yerinin de bunu gösterdiğini söyledi.

Giuliani, "Karşılaşmada az hata yapan kazanır. Üzerimizde elbette maç ve yol yorgunluğu var. İzlenmesi gereken mücadele olacak." değerlendirmesinde bulundu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Belçika takımı Knack karşısında alınan galibiyeti unutarak bu maça odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Giuliani, "Kendimize güveniyor ve liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:20
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