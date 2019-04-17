Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off - VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 1- Yarı final serisinde durumu 2-0'a getiren VakıfBank, finale yükseldi



Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Rasic) Fenerbahçe Opet: Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Rabadzhieva, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz) Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 25-18 Süre:109 dakika (24, 31, 28, 26)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-siyahlı ekip, finale yükseldi. VakıfBank, final serisinde Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek.

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