Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off
- VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 1- Yarı final serisinde durumu 2-0'a getiren VakıfBank, finale yükseldi17 Nisan 2019 Çarşamba 21:43
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Rasic)
Fenerbahçe Opet: Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Rabadzhieva, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz)
Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 25-18
Süre:109 dakika (24, 31, 28, 26)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi.
Seride durumu 2-0'a getiren sarı-siyahlı ekip, finale yükseldi. VakıfBank, final serisinde Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek.
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