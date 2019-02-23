Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1



Salon: Burhan Felek Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu Galatasaray HDI Sigorta: Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Melike Yılmaz (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Atkinson) Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Ayşegül Girgin, Seray Altay) Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 25-21 Süre:101 dakika (23, 26, 24, 28)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.

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