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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Karayolları: 3 - Halkbank: 2

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:56
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Koray Yılmazgil

Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Tumas, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Reed, Asena Seyli, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Simon, Aslı Koçoğlu, Aysun Aygör)

Setler: 16-25, 27-25, 22-25, 25-18, 15-11

Süre: 143 dakika (26, 36, 33, 29, 19)


ANKARA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Karayolları, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.



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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:56
  1. Halkbank
  2. karayolları
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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