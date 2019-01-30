Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Karayolları: 3 - Halkbank: 2

Salon: TVF Başkent Hakemler: Ali Sarıkuzu, Koray Yılmazgil Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Tumas, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan) Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Reed, Asena Seyli, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Simon, Aslı Koçoğlu, Aysun Aygör) Setler: 16-25, 27-25, 22-25, 25-18, 15-11 Süre: 143 dakika (26, 36, 33, 29, 19)

ANKARA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Karayolları, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.





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