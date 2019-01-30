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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Türk Hava Yolları: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Görmen

Türk Hava Yolları:Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor, Duygu Arslan, Mislina Kılıç)

Eczacıbaşı VitrA : Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz)

Setler: 10-25, 15-25, 19-25

Süre: 68 dakika (20, 22, 26)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.



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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. Türk Hava Yolları
  3. Voleybol

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