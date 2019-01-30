Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Türk Hava Yolları: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 330 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Görmen
Türk Hava Yolları:Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor, Duygu Arslan, Mislina Kılıç)
Eczacıbaşı VitrA : Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz)
Setler: 10-25, 15-25, 19-25
Süre: 68 dakika (20, 22, 26)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
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