Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Fenerbahçe Opet: 3



Salon: Burhan Felek Hakemler: Yavuz Akdemir, Esat Danzili Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Atkinson, Elifsu Ericek) Fenerbahçe Opet: Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar Erdem, Antonijevic (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Rabadzhieva, Dicle Nur Babat)

Setler: 25-27, 15-25, 25-23, 25-20, 13-15

Süre: 136 dakika (33, 25, 27, 27, 24)

İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında yapılan derbide Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Opet 11. galibiyetini aldı. Galatasaray HDI Sigorta ise 7. mağlubiyetini yaşadı. Birinci sete Galatasaray iyi başladı ve teknik molayı 12-9 önde geçti. Fenerbahçe Opet, Vargas ile etkili ataklar yaparak skoru 18-18'de eşitledi ve seti 27-25 kazandı. İkinci sette Fenerbahçe Opet, taktik servis atarak rakibin oyununu bozdu ve teknik molayı 12-5 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, seti Vargas ve Bricio'nun sayılarıyla 25-15 önde tamamladı. Üçüncü sette Fenerbahçe Opet teknik molayı 12-8 önde geçmesine rağmen Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-23 kazandı. Dördüncü sete iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molayı 12-11 önde kapattı. Sarı-kırmızılılar, Hande Baladın ve Jackson'ın sayılarıyla seti 25-20 üstün bitirdi. Tie-break setinde Fenerbahçe Opet daha az hata yaptı. Sarı-lacivertliler, seti 15-13 kazanarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.