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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Beşiktaş: 3

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:52
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Topal

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Drews, Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Hunter, Simon Lee (Melisa Memiş, Buse Kara, Simay Kurt, Seray Altay, Ayşegül Girgin, Deniz Uyanık)

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu)

Setler: 21-25, 21-25, 17-25

Süre:78 dakika (27, 27, 24)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:52
  1. Beşiktaş
  2. Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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